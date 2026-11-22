دعا رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، إلى التسريع في إنجاز الإصلاحات الضرورية ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاعات الصناعية والمنجمية والطاقية، بما من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل، مع المحافظة على مقومات السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الاقتصادي.وأكد بودربالة، الاحد، خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027، أهمية هذه القطاعات باعتبارها محركا أساسيا للتنمية والانتعاش الاقتصادي وركيزة لبناء اقتصاد متماسك، بالنظر إلى قدرتها على دفع الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الأمن الطاقي.وشدد على ضرورة إحكام استغلال الثروات الوطنية وموارد الدولة، باعتبارها ملكا للشعب وفق ما نص عليه دستور 2022، والعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين والجهات، في إطار مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن توظيف هذه المقدرات في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة.واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، أن تطوير القطاعات الصناعية والمنجمية والطاقية من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030، لا سيما في ما يتعلق بدعم النمو وتنويع الإنتاج وتحقيق الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة، إلى جانب توجيه الصناعة نحو الرقمنة والصناعات الذكية، ودعم التصدير والاستثمار والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية.وطالب في هذا الشأن، الوزارة ومختلف المؤسسات الراجعة بالنظر إلى مضاعفة جهودها لإنجاز المشاريع الرامية إلى الترفيع في الإنتاج بالقطاعات الاستخراجية، وتنويع المصادر الطاقية، ووضع استراتيجيات ناجعة لتحقيق الانتقال الطاقي، فضلا عن ضمان الاستغلال الأمثل للمحروقات والمواد المنجمية وتثمين الموارد الوطنية المتاحة.كما حث على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الصناعي والطاقي لتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وخاصة التي تواجه صعوبات اقتصادية، إلى جانب مراجعة الأطر التشريعية المنظمة لهذه القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مجلة المحروقات ومجلة المناجم، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة.ولفت بودربالة، إلى أهمية تطوير البنية التحتية وتهيئة المناطق الداخلية، من خلال تجهيزها بالطرقات السريعة وتحسين مسالك الربط والتنقل بين الجهات، بما يسهل نفاذ المستثمرين إلى المناطق المعزولة التي تزخر بالثروات الطبيعية والمنجمية والطاقية والمقدرات البشرية، ويسهم في تحويلها إلى أقطاب إنتاجية قادرة على تحقيق مردودية اقتصادية أفضل.وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار تفاعل إيجابي وبناء بين مختلف المتدخلين، بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء هذه القطاعات الحيوية وتحفيز المبادرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل، بما يخدم التنمية الشاملة والعادلة والمصلحة العليا للوطن.