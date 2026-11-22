أعلنت الغرفة النقابية الوطنيية للاخصائيين النفسانيين الحركيين التونسيين، عن اطلاق منصة تربوية رقمية تونسية تحمل اسم " تعلّم مع نور" (T3allem Maa Nour) موجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنواتوتهدف المنصة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى توفير محتوى تعليمي تفاعلي ملائم لخصوصيات الطفولة المبكرة، مع الحرص على ترشيد استعمال الشاشات وتعزيز دور الأولياء في مرافقة أطفالهم.وتعود هذه المبادرة إلى نور بن بلقاسم، عضو المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحركيين التونسيين، وقد جاءت استنادا إلى تجربتها وممارستها المهنية في مجال الطفولة بهدف تحويل الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة إلى فرصة للاكتشاف والتعلم وتنمية قدراتهوتضم المنصة 121 وحدة تعليمية تتوزع على أنشطة تفاعلية وترفيهية تعتمد اللهجة التونسية في التواصل مع الأطفال، وتهدف إلى تنمية مهارات الملاحظة والانتباه والفضول والتفكير وحل المشكلات فضلا عن دعم النمو النفسحركي والمعرفي واللغوي لديهمكما تعتمد المنصة مقاربة تشجع على مشاركة الأولياء في الأنشطة، بما يجعل استعمال الوسائط الرقمية فرصة للتفاعل والتواصل وتبادل الخبرات بين الطفل وأفراد أسرته، دون أن تحل محل اللعب الحر والحركة والاستكشاف والتفاعل الإنسانيوحرصا على ترشيد استعمال الشاشات والوقاية من الإفراط في التعرض لها، حُددت مدة الاستخدام اليومية للمنصة بـ30 دقيقة، مع اعتماد خاصية الإيقاف الآلي عند انتهاء الحصة، بما يضمن المحافظة على التوازن بين الأنشطة الرقمية والتجارب الحسية والحركية والاجتماعية الضرورية لنمو الطفلوقد تزامن إطلاق المنصة مع تنظيم يوم تحسيسي يوم 15 نوفمبر 2026 بجزيرة جربة، تحت عنوان " الشاشة والطفل.....بين المخاطر والحلول " بالتعاون مع جمعية "جربة إنسوليت" (Djerba Insolite)بمشاركة عدد من المختصين الذين تبادلوا الآراء حول انعكاسات التعرض المفرط للشاشات على الأطفال والبدائل الممكنةوأكدت الغرفة النقابية الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحركيين التونسيين أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتوظيف الوسائط الرقمية لخدمة نمو الطفل ورفاهيته مع إعطاء الأولوية لاحتياجاته الأساسية ومراحل تطوره ...