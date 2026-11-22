توج فريقبلقب، عقب فوزه علىبهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعببمدينة بارانكيا الكولومبية.وبهذا التتويج، يضيف نادي العاصمة بوينوس آيريسفي البطولة، بعد نسختي، ليصبح أول ناد يحرز الكأسوافتتحالتسجيل خلال الشوط الأول، مستغلا فشل الدفاع في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء. وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عزز الأوروغويانيتقدم فريقه بهدف ثان، إثر استغلاله تمريرة عرضية من الكولومبيويضع هذا الفوز حدا لـمن غياب بوكا جونيورز عن الألقاب الدولية، حيث يعود آخر إنجاز قاري للفريق إلى عام، عندما أحرزوكان النادي الأرجنتيني، المتوج، قد أحرز لقبيه الأولين في كأس أمريكا الجنوبية على حساب، ثموبعد انتقاله إلى منافسات كأس أمريكا الجنوبية، إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته ضمن كأس ليبرتادوريس، تمكن فريق المدربمن تجاوزبركلات الترجيح، قبل إقصاءوفي الدور نصف النهائي، قلب بوكا جونيورز تأخره أمام، بعدما فاز عليهبملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد خسارته ذهابا في بوينوس آيريس بهدف دون رد.في المقابل، تلقى، المتوج بكأس ليبرتادوريس سنة، خسارتهوكان فريق مدينة بيلو أوريزونتي قد انهزم أمامفي نهائي كأس ليبرتادوريس سنة، قبل أن يخسر أمامبركلات الترجيح في نهائي كأس أمريكا الجنوبية سنة. وضمن النادي البرازيلي تأهله إلى نهائي بارانكيا عقب إقصائه، بنتيجةفي مجموع المباراتين.وسيواجه بوكا جونيورز، سنة، بطل كأس ليبرتادوريس، برسم