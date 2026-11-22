كأس أمريكا الجنوبية: بوكا جونيورز الأرجنتيني يتوج بلقبه الثالث بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو البرازيلي
توج فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عقب فوزه على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكيا الكولومبية.
وبهذا التتويج، يضيف نادي العاصمة بوينوس آيريس لقبه الثالث في البطولة، بعد نسختي 2004 و2005، ليصبح أول ناد يحرز الكأس ثلاث مرات.
وافتتح سانتياغو أسكاسيبار التسجيل خلال الشوط الأول، مستغلا فشل الدفاع في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء. وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عزز الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل تقدم فريقه بهدف ثان، إثر استغلاله تمريرة عرضية من الكولومبي سيباستيان فيا.
ويضع هذا الفوز حدا لـ 18 عاما من غياب بوكا جونيورز عن الألقاب الدولية، حيث يعود آخر إنجاز قاري للفريق إلى عام 2008، عندما أحرز كأس السوبير أمريكا الجنوبية.
وكان النادي الأرجنتيني، المتوج ست مرات بكأس ليبرتادوريس، قد أحرز لقبيه الأولين في كأس أمريكا الجنوبية على حساب بوليفار البوليفي، ثم بوماس المكسيكي.
وبعد انتقاله إلى منافسات كأس أمريكا الجنوبية، إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته ضمن كأس ليبرتادوريس، تمكن فريق المدرب رودولفو أروابارينا من تجاوز أوهيغينز الشيلي بركلات الترجيح، قبل إقصاء ديبورتيفو ريكوليتا الباراغواياني وساو باولو البرازيلي.
وفي الدور نصف النهائي، قلب بوكا جونيورز تأخره أمام فاسكو دا غاما البرازيلي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد خسارته ذهابا في بوينوس آيريس بهدف دون رد.
في المقابل، تلقى أتلتيكو مينيرو، المتوج بكأس ليبرتادوريس سنة 2013، خسارته الثالثة على التوالي في نهائي قاري.
وكان فريق مدينة بيلو أوريزونتي قد انهزم أمام بوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس سنة 2024، قبل أن يخسر أمام لانوس الأرجنتيني بركلات الترجيح في نهائي كأس أمريكا الجنوبية سنة 2025. وضمن النادي البرازيلي تأهله إلى نهائي بارانكيا عقب إقصائه مونتيفيديو سيتي توركي الأوروغوياني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.
وسيواجه بوكا جونيورز، سنة 2027، بطل كأس ليبرتادوريس، برسم كأس السوبير أمريكا الجنوبية.
وبهذا التتويج، يضيف نادي العاصمة بوينوس آيريس لقبه الثالث في البطولة، بعد نسختي 2004 و2005، ليصبح أول ناد يحرز الكأس ثلاث مرات.
وافتتح سانتياغو أسكاسيبار التسجيل خلال الشوط الأول، مستغلا فشل الدفاع في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء. وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عزز الأوروغوياني ميغيل ميرينتييل تقدم فريقه بهدف ثان، إثر استغلاله تمريرة عرضية من الكولومبي سيباستيان فيا.
ويضع هذا الفوز حدا لـ 18 عاما من غياب بوكا جونيورز عن الألقاب الدولية، حيث يعود آخر إنجاز قاري للفريق إلى عام 2008، عندما أحرز كأس السوبير أمريكا الجنوبية.
وكان النادي الأرجنتيني، المتوج ست مرات بكأس ليبرتادوريس، قد أحرز لقبيه الأولين في كأس أمريكا الجنوبية على حساب بوليفار البوليفي، ثم بوماس المكسيكي.
وبعد انتقاله إلى منافسات كأس أمريكا الجنوبية، إثر احتلاله المركز الثالث في مجموعته ضمن كأس ليبرتادوريس، تمكن فريق المدرب رودولفو أروابارينا من تجاوز أوهيغينز الشيلي بركلات الترجيح، قبل إقصاء ديبورتيفو ريكوليتا الباراغواياني وساو باولو البرازيلي.
وفي الدور نصف النهائي، قلب بوكا جونيورز تأخره أمام فاسكو دا غاما البرازيلي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، بعد خسارته ذهابا في بوينوس آيريس بهدف دون رد.
في المقابل، تلقى أتلتيكو مينيرو، المتوج بكأس ليبرتادوريس سنة 2013، خسارته الثالثة على التوالي في نهائي قاري.
وكان فريق مدينة بيلو أوريزونتي قد انهزم أمام بوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس سنة 2024، قبل أن يخسر أمام لانوس الأرجنتيني بركلات الترجيح في نهائي كأس أمريكا الجنوبية سنة 2025. وضمن النادي البرازيلي تأهله إلى نهائي بارانكيا عقب إقصائه مونتيفيديو سيتي توركي الأوروغوياني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.
وسيواجه بوكا جونيورز، سنة 2027، بطل كأس ليبرتادوريس، برسم كأس السوبير أمريكا الجنوبية.
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