شرع، صباح الأحد بقصر باردو، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشةضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة، بحضور الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي،وتقدر، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بنحو، مقابلسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبةفي اعتمادات الدفع.وتستأثربالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، إذ بلغتسنة 2027، مقابلسنة 2026، بزيادة قدرها، أي بنسبةكما ارتفعتإلى، مقابلخلال سنة 2026، أي ما يعادل نحو، ويعود ذلك أساسا إلى تخصيصلبرنامج تمويل الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي لفائدةوحسب توزيع الاعتمادات على البرامج، استأثربنحو، مقابلسنة 2026، فيما بلغت اعتمادات، مقابل نحوخلال السنة الحالية، ويعزى هذا التطور أساسا إلى المخصصات المرصودة للمجمع الكيميائي التونسي.وتهدف مهمة الوزارة، وفق تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلىوتحسين مساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنمية الموارد الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل للمحروقات والثروات المنجمية والنهوض بالطاقات المتجددة وتسريع الانتقال نحوكما تشمل الأولويات، وتهيئة البنية التحتية الصناعية، واسترجاع النسق الطبيعي لإنتاج الفسفاط والأسمدة، والحد من الانبعاثات الغازية الملوثة، فضلا عن تنفيذ برنامجوتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الوزارة إلى تعزيز النسيج الصناعي وتثمين الموارد الوطنية وتحسين النجاعة الطاقية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مقومات التنمية المستدامة.