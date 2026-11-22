دعت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات الى تعزيز ريادة الاعمال الخضراء في تونس وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال المنعقد من 16 إلى 22 نوفمبرالجاريوأكدت الغرفة، أن ريادة الأعمال الخضراء لا تقتصر على كونها التزاما بيئيا، بل تمثل فرصة اقتصادية واعدة لإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية وحسن تثمين الموارد ونشر الممارسات المسؤولة وخلق قيمة مضافةمع المحافظة على البيئةوأشارت في سياق متصل، الى دور المرأة في بعث المشاريع والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تشجيع ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز المبادرات الاقتصادية الصديقة للبيئةوتعمل الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، من خلال مبادراتها وبرامج المرافقة والإحاطة على تشجيع النساء صاحبات المؤسسات على إدماج مبادئ الاستدامة في صميم مشاريعهن وجعل الانتقال الإيكولوجيرافدا للابتكار والنمو الاقتصادييشار، الى أن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، قد نظمت يوم 18 نوفمبر الجاري بولاية الكاف تظاهرة اقتصادية جمعت 50 امراة صاحبة مؤسسة من تونس ورائدات أعمال من ولاية الكاف بهدف تعزيز التعاون والشراكات وفتح آفاق جديدة للاستثماريذكر، أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026 ينتظم من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، بإشراف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للسنة الثامنة عشرة على التوالي كشريك رسمي للشبكة العالمية لريادة الأعمالومن أبرز فعالياته أسبوع رواد الجيل القادم بالمراكز السيبرنية ومعرض المرأة من أجل الاستدامة الى جانب أنشطة متنوعة بالجامعات والحاضنات ...