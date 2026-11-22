ينظم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "قصر النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد الضاحية الشمالية للعاصمة تظاهرة موسيقية بعنوان "نوستالجيا الستينات" وذلك من 26 إلى 29 نوفمبر 2026."نوستالجيا الستينات"، هي حسب المنظمين، "تجربة فنية تجمع بين الأصالة وجمال التراث الموسيقي التونسي"، وتتضمن أربع سهرات فنية، تأخذ كل سهرة جمهورها في رحلة موسيقية مميزة، بمشاركة نخبة من الفنانين المبدعين.وتستهل السهرات يوم الخميس 26 نوفمبر مع عرض يقدمه الفنان منير المهدي، يليه يوم الجمعة 27 نوفمبر سهرة يحييها الفنان أمين سعيد، يليها في سهرة السبت موعد مع الفنان صالح الحنافي على أن تختتم مواعيد "نوستالجيا الستينات" مع سهرة للفنانة سارة النويوي وذلك مساء الأحد 29 نوفمبر 2026 .وتنطلق جميع العروض على الساعة الثامنة مساء.ويأتي تنظيم "نوستالجيا الستينات" مواصلة للتمشي الذي اتخذه مركز الموسيقى العربية والمتوسطية منذ سنوات في المحافظة على الفن الأصيل والراقي، فإلى جانب تظاهرة طربيات النجمة الزهراء التي ينظمها منذ سنوات، نظم العام الماضي في شهر نوفمبر كذلك تظاهرة فنية طربية بعنوان "رحلة المقام" وتضمنت أربع سهرات أقيمت من 20 إلى 23 نوفمبر 2025 .