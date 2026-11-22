في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، شاركت جامعة صفاقس، ممثّلة في نائب رئيس الجامعة الأستاذ حسّان المنيف، في افتتاح الأيام العلمية المشتركة بين مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ومدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وذلك بالاشتراك مع المحكمة الإداريةوانتظم هذا الملتقى العلمي وفق ما أوردته جامعة صفاقس بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، تحت عنوان "الازدواجية القضائية اليوم"، ضمن أيام تونس-صفاقس للدكتوراه للسنة الجامعية 2026-2027 بكلية الحقوق بصفاقس، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونسكمامثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بين الأسرة الجامعية والقضائية، ومناقشة القضايا ،والتحديات الراهنة المرتبطة بالازدواجية القضائية ،وتطور منظومة العدالة، إلى جانب تثمين التعاون بين مدرستي الدكتوراه من خلال تشجيع التأطير المشترك/والبحث العلمي، وإرساء شراكات أكاديمية مستدامةوأكدت جامعة صفاقس، من خلال مشاركتها في هذه المبادرات، التزامها بدعم البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية، والانفتاح على محيطها القضائي والمؤسساتيوخُصّصت هذه الدورة لروح فقيد القضاء الإداري، القاضي الفاضل المرحوم سليم المديني، وفاءً لذكراه وتقديرًا لإسهاماته