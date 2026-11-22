انطلقت يوم السبت بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى المنصف وناس للعلوم الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان "المدرسة الفلسفية التونسية " بمشاركة باحثين ،وأكاديميين في المجالواشتمل برنامج اليوم الأول من الملتقى الذي تنظمه جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالتعاون مع المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ،على مداخلة افتتاحية للأستاذ فتحي التريكي ،الذي تم تكريمه بالمناسبة ،تحت عنوان "المدرسة الفلسفية التونسية بين النظر والتطبيق "وبعد ان تناول مفهوم الفلسفة باعتبارها جهدا فكريا يروم دائما كسر هيمنة السائد ، تطرق الى شروط الفلسفة ، والتي لخصها في وجود فلاسفة ،ووجود منشغلين بها كأساتذة للفلسفة وجماعات اكاديمية ونقاد تجعل من الفضاء الفلسفي فضاء متنوعا ،الى جانب وجود خيط رابط بين الجماعات الاكاديمية عبر التاريخ من خلال قدرتها على تملك الميداني ،والعملي التطبيقي،والنظري في كل مراحل الفكر الفلسفيواعتبر التريكي ان هناك مدرسة فلسفية تونسية مستدلا على ذلك بوجود مجموعات تشتغل بالفلسفة على مستوى الأفكار وتتحاور على المستوى الابستمولوجي والجدليات ، وعملت على تنزيل الفلسفة من فضائها العالي الخاص الى فضاء الرموز وجدل الأفكار لإضفاء المعنى على الوقائع ،والاحداث والفضاء العمومي بمختلف تشكلاته ، من خلال ممارسة عقلية تعتمد التحليل ،والتوضيح ،والتشخيص ،والنقدوتناول التريكي اسهامات اقطاب الفلسفة التونسية ومدارسها عبر التاريخ ، وفصّل في انتاجاتهم ورؤاهم الفكريةكما تطرق الى من استند في انتاجاته الى بعض متطلبات الممارسة الفلسفية ، ليخلص الى ان المدرسة الفلسفية التونسية وجدت بفضل نخبة مثقفة منفتحة ومتقدمة على نخب العالم العربي ، واجهت اشكالاتها المتعددة بواسطة منهج فلسفي تطبيقي ، وان كان شاقا على حد تعبيره ،فهو قد سهّل انغراسها في المجتمع الفكري العربي ،وكيفية تقبلها لتصورات الفلسفة العصرية من خلال بحثها العميق في اليات التجاوز، وتاريخ الفلسفة بكل ابعادها ،ومناهج المقاربات الفلسفية ،والسرديات الكبرى في الفلسفةوتناول الأستاذ لطفي المثلوثي خلال الجلسة العلمية الأولى تكوين الفيلسوف ،وانتاج المعرفة الفلسفية في الجامعة التونسية من خلال رصد العوائق والتحديات ، معتمدا خيارا منهجيا مزج بين العوامل الذاتية من خلال مساهمات الافراد ،والعوامل المؤسسية والموضوعية مفصلا في شروط تكوين الفيلسوف ،او المشتغل بالفلسفة ،والعلاقة بين التدريس والبحث وانتاج المعرفة ،ومسارات التدرج الاكاديمي واليات التنظيم المرتبطة بالبرامج والتكوين ،مشيرا الى الخلط الموجود بين الاستقلالية الاكاديمية ،والمتابعة البيداغوجيةكما تطرق الى الاشراف البيداغوجي وحدود الحرية الاكاديمية والى العوامل المؤسسية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في بناء الاكاديميويتضمن برنامج الملتقى الذي يستمر على مدى يومين مداخلات علمية لنخبة من الأكاديميين الباحثين في الفلسفة تبحث في الفلسفي في محاور الفكر الإصلاحي التونسي ،وفلسفة التاريخ والمدرسة الفلسفية التونسية من خلال قراءات في فكر هشام جعيط ،وحدود القول بمدرسة فلسفية تونسية من خلال صراع البرديغمات ،وعوائق المأسسة في الجامعة التونسية ،وتحولات الفلسفة التونسية ورهاناتها المعاصرة، وفلسفة التحرير في الفكر الفلسفي التونسي ،والتربية على الفكر النقدي والفلسفي ،والمدرسة الفلسفية التونسية من خلال شروط التشكل المعرفي ،وحدود الهوية الفكرية والاضاءة على رواد المدرسة الفلسفية التونسية وقرطاج ،وتشكل الفكر الاوغسطيني من التكوين البلاغي الى البحث عن الحكمة.