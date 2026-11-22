أفاد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتطاوين أنه تم التقدّم في إنجاز 12 مشروعا في في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالجهةوتمّ خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية الاستماع لمشاغل أصحاب هذه المشاريع، والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجههموبيّن والي الجهة، أمير القابسي أنّ الطاقات المتجدّدة تُعتبر من أهمّ ركائز الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تبنّتها الدولة بهدف تقليص العجز الطاقي ،وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد، حيث سعت إلى إرساء إطار تشريعي منظّم لدعم الاستثمار في هذا المجال بما فتح آفاقا جديدة أمام المستثمرينوأكد أنّ مثل هذه المشاريع تُعدّ رافعة اقتصادية على غاية من الأهمية، بما يستدعي إسنادها ،ودعمها وتيسير الإجراءات الإدارية في خصوصها من قبل كلّ الأطراف المتداخلة ذات الصلةكما أوضح أنه يتعيّن في المقابل على المستثمرين، بمقتضى الموافقة الممنوحة إليهم ،والمتعلّقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، المبادرة بالتسريع بإتمام بقية الإجراءات ،واستكمال مراحل المشروعجدير بالإشارة إلى أنّ "نظام التراخيص" المتعلّق بمجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة يهدف إلى إنجاز مشاريع متوسطة الحجم بقدرات أقل من الأسقف المحددة بالفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 وهي 10 ميغاواط للطاقة الشمسية و30 ميغاواط للرياح و15 ميغاواط للكتل الحيوية (استخدام المواد العضوية النباتية، والحيوانية، وغيرها كمصدر لإنتاج الطاقة) و5 ميغاواط للمصادر الأخرى