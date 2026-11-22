احتضنت ولاية سوسة فعاليات ندوة العمد تحت إشراف والي الجهة، سفيان التنفوري ، وبحضور مختلف الإطارات الإدارية والأمنية المكلفة بتأمين محاور المداخلات لمزيد تأطير،والإحاطة بالعمد وحسن توجيه أعمالهم ،وتطوير كفاءاتهم المهنيةوبين الوالي خلال كلمته الافتتاحية، أهمية دور العمد في المنظومة الإدارية و الاجتماعية و الأمنية، مشيرا الى مجهوداتهم في الإحاطة بمختلف الوضعيات الاجتماعية، وربط الصلة للمواطنين مع مختلف المصالح الإدارية لمزيد العناية بالفئات الهشة ،وتنفيذ البرامج الموضوعة في الغرض،إلى جانب معاضدة مجهودات المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن العامكما أكد أن العمدة يمثل الدولة بمرجع نظره الترابي، ويسهر على تنفذ سياساتها العامة في مختلف المجالات، و هو همزة الوصل بين الإدارة و المواطن، بما يستوجب المحافظة على هيبتها ،وعلوية القانون ،والحرص الدائم على تكريس مبدأ وحدتها، فضلا عن التزامه بواجبات التحفظ والنزاهة والحياد التاموتم خلال الندوة تقديم مداخلات تمحورت بالخصوص، حول "تطوير مهارات وكفاءات العمد في عدة مجالات"، و"الضوابط الاعتبارية والسلوكية والمهنية التي تحكم ممارسة خطة عمدة"،و"العمدة دعامة أساسية للمحافظة على النظام العام بالعمادة"كما تمحورت المداخلات حول "العمدة وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتأمين السوق"ة"العمدة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة"،و"دور العمدة في مجال التصرف في الشأن المحلي على مستوى العمادة"