"شمس الشرق، أرض واحدة... قلب واحد"، هو عنوان العرض الراقص الذي سجل مساء أمس السبت بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي افتتاح عروض أيام قرطاج المسرحية في دورتها السابعة والعشرين التي تمتد من 21 إلى 28 نوفمبر 2026.ومن خلال هذا العرض احتفت فرقة "إنانا" السورية بثراء التراث الثقافي والفني السوري وتنوعه. وعلى امتداد ساعة وربع تقريبا، قدم نحو 30 راقصا ثماني لوحات فنية استلهمت التراث الشعبي السوري، وتنقلت بالجمهور بين خصوصيات عدد من المدن والمناطق السورية، من بينها حمص واللاذقية ودمشق وحلب.وجمع العرض بين الرقص المعاصر والدبكة والأغاني الشعبية والقصائد، مستحضرا جوانب من الحياة الاجتماعية والتراثية في هذه المدن، ففي لوحة اللاذقية، حضرت أجواء البحر من خلال أغنية تراثية تحتفي بالبحر رافقتها لوحة تزيت فيها الراقصون بأزياء تقليدية تحاكي لباس الصيادين وشباك الصيد، فيما استحضرت لوحات أخرى التراث الشامي والحلبي.ومن أبرز مقومات العرض المقاطع الشعرية والأغاني سورية التي تتغنى بالوطن وتاريخه وأمجاده، إلى جانب لوحات راقصت احتفت بالفروسية وبالحياة من خلال الألوان الزاهية التي طغت على اللباس التقليدي الذي لبسه الراقصون، في تنوع عكس تعدد التعبيرات الفنية والتراثية التي تزخر بها سوريا.واستند العمل إلى المزج بين الرقص والموسيقى والشعر لاستحضار الذاكرة الثقافية السورية، وتقديم صورة عن تنوع مدنها وموروثها، في رسالة تؤكد وحدة الأرض السورية وتنوع مكوناتها، وعودة النبض إلى الحراك الثقافي السوري في سياق سياسي انتقالي تعيش على وقعه البلاد، سيما وأن فرقة إنانا التي تقدم هذا العرض عادت مؤخرا للنشاط الثقافي بعد غياب.وجدير بالتذكير أن هذه الفرقة المختصة في المسرح الراقص تأسست سنة 1990، وهي من الفرق السورية الرائدة في مجال المسرح الراقص. وقدمت منذ تأسيسها أعمالا مستوحاة من التاريخ والحضارة والفلكلور السوري والعربي، برؤية فنية معاصرة.