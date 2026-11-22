إجراءات التكليف



الوضعية المهنية والتغطية الاجتماعية



77 زاوية فقط تحت إشراف الوزارة وتطوير الكتاتيب ضمن برنامج متكامل للعناية بالطفولة المبكرة



الكتاتيب



الجمعيات



برنامج توعوي شامل لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومناهضة الغلو والتطرف



التماسك الأسري والمحافظة على المرافق



الخطب الجمعية والحصص التوعوية



المشهد المعماري الديني



80 جامعاً بالطاقة الشمسية بتوزر



أفادبأن عددفي تونس يبلغ، موزعين على، مؤكداً حرصعلىبالمساجد والجوامع وتحسينلهذهوأوضح، في إجابته عن تساؤلات النواب خلالالمخصصة لمناقشةفي إطار مشروع، ليلة، أنلا تتولى إرسالإلى المناطق التي تشهد، بل تقبلمن أبناءبعد استيفاءوبيّن أنتستوجب تقديموإثبات، فضلاً عن المرور أمامتتولىوبخصوص، أرجعذلك إلى وجودتستوجب وقتاً لمعالجتها، مؤكداً سعيإلى إصدارفي أقربوأضاف أن عددالتي يمكنيظل مرتبطاً بـوفقاً لما تسمح به، مفسراً تأخر تعيين عدد منبأنيتم سنوياً في حدودالمتاحة.وفي ما يتعلق بـ، أفادبأنالخاص بها محل عناية من قبل، وأنتضم ممثلين عنعقدت عدةللنظر في هذاوأشار إلى أنوضعتتعنى بـ، انطلاقاً منوصولاً إلىوبخصوص، أوضح أنالتي لا تتمتع بـمن جهة أخرى تنتفع بها، كما تتمتعبـولاحظ أن وضعية هذهشهدتخلال، إذ أصبحت تتقاضىبموجبوأفادبأن عددالتابعة لـيبلغ، موضحاً أن بقيةتعود ملكيتها إلى، ولا تخضع مباشرة لإشرافوأضاف أنتتابعالمقامة بـالتابعة لها، في حين توجدذاتكبيرة لا تدخل ضمن إشرافها، من بينهاوأشار في هذا السياق إلى أنوعد بإعداديتعلق بـوحالته إلى، حتى تتولىوبخصوص، أكدأنها شهدتوأصبحت تعمل وفقيراعيفي مرحلةوأوضح أنتعمل بالتنسيق مع، ضمن، باعتبار أن العمل بـيندرج ضمنوتحديداً فيوبيّن أنالعاملين بـيتمتعون بـتتراوح بينومن جهة أخرى، أفادبأنتخضع لأحكاموتندرج ضمن إشراف، ولا تتولىالإشراف عليها مباشرة.وأشار إلى أنتتعامل معفي تنظيم، التي يتولىتكريمفيها خلالمن كل سنة.وأكدأنتنفّذفي مجالتحت شعار، وذلك في إطاروأوضح أنتساهم في، ضمنالذي أعدّتهللفترة، من خلالوأضاف أنتعمل، بالتنسيق مع، على دعم الجهود الرامية إلى تعزيزكما تساهم فيبالتنسيق مع، من خلالبضرورة المحافظة علىعبربـوتشمل هذه الجهود أيضاً المساهمة في إعداد، خاصة بـ، عبرالتي يؤمنهاوأشارإلى مساهمةفي، من خلالوتنظيم، وخاصة في مجال، فضلاً عن دعم جهودوفي ما يتعلق بـفي تونس، أكدأنتعتمدللنظر فيبهدف المحافظة علىوبيّن أنتتولى دراسة، مع مراعاةالمتعلقة بشكلوأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعدادتعنى بـ، بهدف المحافظة علىومن جهة أخرى، أكد أنتسعى إلىبـ، مشيراً إلى تنفيذتم خلالها تعويضفي، في إطار التوجه نحوبـفي البلاد.