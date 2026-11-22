وزير الشؤون الدينية: 20628 إطاراً دينياً في تونس والوزارة تعمل على تسوية الشغورات وتحسين الوضعية المهنية للإطارات المسجدية
أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بأن عدد الإطارات الدينية في تونس يبلغ 20 ألفاً و628 إطاراً، موزعين على 11 خطة، مؤكداً حرص الوزارة على سد الشغورات بالمساجد والجوامع وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الإطارات.
وأوضح الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الشؤون الدينية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ليلة السبت، أن الوزارة لا تتولى إرسال إطارات دينية إلى المناطق التي تشهد شغورات، بل تقبل المقترحين من أبناء المنطقة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.
إجراءات التكليفوبيّن أن إجراءات التكليف تستوجب تقديم ملف إداري وإثبات القدرة العلمية والبدنية، فضلاً عن المرور أمام لجنة اختبار جهوية تتولى التثبت من كفاءة المترشح.
وبخصوص تأخر إصدار قرارات التكليف، أرجع الوزير ذلك إلى وجود إجراءات تستوجب وقتاً لمعالجتها، مؤكداً سعي الوزارة إلى إصدار القرارات في أقرب الآجال.
وأضاف أن عدد الإطارات التي يمكن تكليفها يظل مرتبطاً بـسقف محدد وفقاً لما تسمح به الميزانية، مفسراً تأخر تعيين عدد من المؤدبين بأن التكليف يتم سنوياً في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
الوضعية المهنية والتغطية الاجتماعيةوفي ما يتعلق بـالوضعية المهنية للإطارات المسجدية، أفاد البوهالي بأن القانون الأساسي الخاص بها محل عناية من قبل الدولة، وأن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية ومجلس نواب الشعب عقدت عدة اجتماعات للنظر في هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت منظومة تعنى بـالمسار المهني للإطارات المسجدية، انطلاقاً من التكليف وصولاً إلى الإحالة على التقاعد.
وبخصوص التغطية الاجتماعية، أوضح أن الإطارات الدينية المتفرغة التي لا تتمتع بـتغطية اجتماعية من جهة أخرى تنتفع بها، كما تتمتع أراملها بـمنحة الأرامل.
ولاحظ أن وضعية هذه الإطارات شهدت تحسناً خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تتقاضى الأجر الأدنى المضمون بموجب الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019.
77 زاوية فقط تحت إشراف الوزارة وتطوير الكتاتيب ضمن برنامج متكامل للعناية بالطفولة المبكرةوأفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بأن عدد الزوايا التابعة لـوزارة الشؤون الدينية يبلغ 77 زاوية، موضحاً أن بقية الزوايا تعود ملكيتها إلى عائلات أو بلديات أو جهات خاصة، ولا تخضع مباشرة لإشراف الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تتابع الأنشطة المقامة بـلزوايا التابعة لها، في حين توجد زوايا ذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة لا تدخل ضمن إشرافها، من بينها زاوية سيدي بلحسن الشاذلي بالعاصمة وزاوية الإمام سحنون بالقيروان.
وأشار في هذا السياق إلى أن والي القيروان وعد بإعداد ملف يتعلق بـزاوية الإمام سحنون وحالته إلى الوزارة، حتى تتولى الإشراف عليها.
الكتاتيبوبخصوص الكتاتيب، أكد البوهالي أنها شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت تعمل وفق كراس شروط يراعي خصوصيات الطفل التونسي في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتربية، ضمن برنامج موحد ومتكامل، باعتبار أن العمل بـالكتاتيب يندرج ضمن منظومة العناية بالطفولة المبكرة وتحديداً في السنتين التمهيدية والتحضيرية.
وبيّن أن المؤدبين العاملين بـالكتاتيب يتمتعون بـمستويات تعليمية تتراوح بين شهادة البكالوريا وشهادة الدكتوراه.
الجمعياتومن جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الجمعيات تخضع لأحكام قانون الجمعيات وتندرج ضمن إشراف رئاسة الحكومة، ولا تتولى وزارة الشؤون الدينية الإشراف عليها مباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم في تنظيم المسابقة الوطنية القرآنية، التي يتولى رئيس الجمهورية تكريم الفائزين فيها خلال شهر رمضان من كل سنة.
برنامج توعوي شامل لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومناهضة الغلو والتطرفوأكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أن الوزارة تنفّذ برنامجاً كبيراً في مجال العمل التوعوي الوقائي تحت شعار "نحو وعي ديني يعزز قيم الوسطية والاعتدال ويناهض كل أشكال الغلو والتطرف"، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
وأوضح أن الوزارة تساهم في المخطط التنفيذي الاستراتيجي للحد من العنف المجتمعي، ضمن البرنامج الذي أعدّته الدولة للفترة 2024-2035، من خلال برمجة خطب جمعية دورية ودورات تكوينية وأنشطة توعوية.
التماسك الأسري والمحافظة على المرافقوأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري.
كما تساهم في المحافظة على المرافق العامة والممتلكات بالتنسيق مع وزارة النقل، من خلال توعية الشباب بضرورة المحافظة على وسائل النقل العمومي عبر تدخلات عدد من الأئمة بـمحطات النقل.
الخطب الجمعية والحصص التوعويةوتشمل هذه الجهود أيضاً المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لمجابهة المخاطر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة بـالمؤسسات التربوية، عبر الخطب الجمعية والحصص التوعوية التي يؤمنها الوعاظ والخطباء.
وأشار البوهالي إلى مساهمة الوزارة في الخطة الوطنية المتعلقة بالتثقيف الصحي، من خلال الخطب الجمعية وتنظيم حملات توعوية، وخاصة في مجال التبرع بالدم، فضلاً عن دعم جهود الحد من حوادث الطرقات وتعزيز السلامة المرورية والمجهودات البيئية.
المشهد المعماري الدينيوفي ما يتعلق بـالمحافظة على المشهد المعماري الديني في تونس، أكد أحمد البوهالي أن الوزارة تعتمد مقاييس محددة للنظر في ملفات اقتراح بناء الجوامع بهدف المحافظة على خصوصية المعمار التونسي.
وبيّن أن الوزارة تتولى دراسة ملفات بناء الجوامع والمساجد، مع مراعاة الجوانب المعمارية المتعلقة بشكل الصومعة والمحراب والمكان.
وأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعداد موسوعة تعنى بـالجوامع والمساجد، بهدف المحافظة على المخزون الوطني من المعالم الدينية.
80 جامعاً بالطاقة الشمسية بتوزرومن جهة أخرى، أكد أن وزارة الشؤون الدينية تسعى إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بـالمساجد والجوامع، مشيراً إلى تنفيذ تجربة بولاية توزر تم خلالها تعويض الكهرباء بالطاقة الشمسية في 80 جامعاً، في إطار التوجه نحو تعميم هذه التجربة بـمختلف المعالم الدينية في البلاد.
وأوضح الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الشؤون الدينية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ليلة السبت، أن الوزارة لا تتولى إرسال إطارات دينية إلى المناطق التي تشهد شغورات، بل تقبل المقترحين من أبناء المنطقة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.
إجراءات التكليفوبيّن أن إجراءات التكليف تستوجب تقديم ملف إداري وإثبات القدرة العلمية والبدنية، فضلاً عن المرور أمام لجنة اختبار جهوية تتولى التثبت من كفاءة المترشح.
وبخصوص تأخر إصدار قرارات التكليف، أرجع الوزير ذلك إلى وجود إجراءات تستوجب وقتاً لمعالجتها، مؤكداً سعي الوزارة إلى إصدار القرارات في أقرب الآجال.
وأضاف أن عدد الإطارات التي يمكن تكليفها يظل مرتبطاً بـسقف محدد وفقاً لما تسمح به الميزانية، مفسراً تأخر تعيين عدد من المؤدبين بأن التكليف يتم سنوياً في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
الوضعية المهنية والتغطية الاجتماعيةوفي ما يتعلق بـالوضعية المهنية للإطارات المسجدية، أفاد البوهالي بأن القانون الأساسي الخاص بها محل عناية من قبل الدولة، وأن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية ومجلس نواب الشعب عقدت عدة اجتماعات للنظر في هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت منظومة تعنى بـالمسار المهني للإطارات المسجدية، انطلاقاً من التكليف وصولاً إلى الإحالة على التقاعد.
وبخصوص التغطية الاجتماعية، أوضح أن الإطارات الدينية المتفرغة التي لا تتمتع بـتغطية اجتماعية من جهة أخرى تنتفع بها، كما تتمتع أراملها بـمنحة الأرامل.
ولاحظ أن وضعية هذه الإطارات شهدت تحسناً خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تتقاضى الأجر الأدنى المضمون بموجب الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019.
77 زاوية فقط تحت إشراف الوزارة وتطوير الكتاتيب ضمن برنامج متكامل للعناية بالطفولة المبكرةوأفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بأن عدد الزوايا التابعة لـوزارة الشؤون الدينية يبلغ 77 زاوية، موضحاً أن بقية الزوايا تعود ملكيتها إلى عائلات أو بلديات أو جهات خاصة، ولا تخضع مباشرة لإشراف الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تتابع الأنشطة المقامة بـلزوايا التابعة لها، في حين توجد زوايا ذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة لا تدخل ضمن إشرافها، من بينها زاوية سيدي بلحسن الشاذلي بالعاصمة وزاوية الإمام سحنون بالقيروان.
وأشار في هذا السياق إلى أن والي القيروان وعد بإعداد ملف يتعلق بـزاوية الإمام سحنون وحالته إلى الوزارة، حتى تتولى الإشراف عليها.
الكتاتيبوبخصوص الكتاتيب، أكد البوهالي أنها شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت تعمل وفق كراس شروط يراعي خصوصيات الطفل التونسي في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتربية، ضمن برنامج موحد ومتكامل، باعتبار أن العمل بـالكتاتيب يندرج ضمن منظومة العناية بالطفولة المبكرة وتحديداً في السنتين التمهيدية والتحضيرية.
وبيّن أن المؤدبين العاملين بـالكتاتيب يتمتعون بـمستويات تعليمية تتراوح بين شهادة البكالوريا وشهادة الدكتوراه.
الجمعياتومن جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الجمعيات تخضع لأحكام قانون الجمعيات وتندرج ضمن إشراف رئاسة الحكومة، ولا تتولى وزارة الشؤون الدينية الإشراف عليها مباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم في تنظيم المسابقة الوطنية القرآنية، التي يتولى رئيس الجمهورية تكريم الفائزين فيها خلال شهر رمضان من كل سنة.
برنامج توعوي شامل لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومناهضة الغلو والتطرفوأكد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أن الوزارة تنفّذ برنامجاً كبيراً في مجال العمل التوعوي الوقائي تحت شعار "نحو وعي ديني يعزز قيم الوسطية والاعتدال ويناهض كل أشكال الغلو والتطرف"، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.
وأوضح أن الوزارة تساهم في المخطط التنفيذي الاستراتيجي للحد من العنف المجتمعي، ضمن البرنامج الذي أعدّته الدولة للفترة 2024-2035، من خلال برمجة خطب جمعية دورية ودورات تكوينية وأنشطة توعوية.
التماسك الأسري والمحافظة على المرافقوأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري.
كما تساهم في المحافظة على المرافق العامة والممتلكات بالتنسيق مع وزارة النقل، من خلال توعية الشباب بضرورة المحافظة على وسائل النقل العمومي عبر تدخلات عدد من الأئمة بـمحطات النقل.
الخطب الجمعية والحصص التوعويةوتشمل هذه الجهود أيضاً المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لمجابهة المخاطر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة بـالمؤسسات التربوية، عبر الخطب الجمعية والحصص التوعوية التي يؤمنها الوعاظ والخطباء.
وأشار البوهالي إلى مساهمة الوزارة في الخطة الوطنية المتعلقة بالتثقيف الصحي، من خلال الخطب الجمعية وتنظيم حملات توعوية، وخاصة في مجال التبرع بالدم، فضلاً عن دعم جهود الحد من حوادث الطرقات وتعزيز السلامة المرورية والمجهودات البيئية.
المشهد المعماري الدينيوفي ما يتعلق بـالمحافظة على المشهد المعماري الديني في تونس، أكد أحمد البوهالي أن الوزارة تعتمد مقاييس محددة للنظر في ملفات اقتراح بناء الجوامع بهدف المحافظة على خصوصية المعمار التونسي.
وبيّن أن الوزارة تتولى دراسة ملفات بناء الجوامع والمساجد، مع مراعاة الجوانب المعمارية المتعلقة بشكل الصومعة والمحراب والمكان.
وأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعداد موسوعة تعنى بـالجوامع والمساجد، بهدف المحافظة على المخزون الوطني من المعالم الدينية.
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