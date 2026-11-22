280 ألف مترشح للحج سنوياً مقابل حصة تونسية تبلغ 10 آلاف و982 حاجاً (وزير الشؤون الدينية)
أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي بأن عدد المترشحين لأداء فريضة الحج يبلغ سنوياً نحو 280 ألف شخص، في حين تبلغ حصة تونس 10 آلاف و982 حاجاً، وهو ما يفسّر طول فترة انتظار عدد من المترشحين، إذ ينتظر بعضهم أكثر من عشر سنوات ليقع اختيارهم لأداء المناسك.
وأكد الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الشؤون الدينية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ليلة السبت، أن ملف الحج يحظى بعناية رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة وكافة التونسيين، باعتباره ملفاً وطنياً يستوجب الإعداد له ومتابعته من بدايته إلى نهايته.
الاستعداد للموسم الجديدوأوضح أن الاستعداد للموسم الجديد ينطلق مباشرة بعد عودة آخر حاج تونسي من البقاع المقدسة، حيث تتولى الوزارة تقييم الموسم المنقضي وتحديد إيجابياته والعمل على تلافي النقائص المسجلة.
شروط أداء المناسكوبخصوص شروط أداء مناسك الحج، بيّن البوهالي أنها تُضبط أساساً من قبل البلد المضيف، ومن بينها القدرة البدنية على القيام بـالمناسك، معرباً عن شكره لـوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تعاونها.
وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تتولى توفير الإجراءات اللازمة لـلحاج، خاصة الإدارية والمالية المتعلقة بـالسفر، مشيراً إلى أن الحاج التونسي يخضع قبل وصوله إلى البقاع المقدسة لـتكوين علمي وتدريب.
كلفة الحجوفي ما يتعلق بـكلفة الحج، أوضح الوزير أن تونس لا دخل لها في تحديد مختلف عناصر التكلفة باستثناء ثمن تذكرة الطائرة، مؤكداً أن تكلفة الحج بالنسبة إلى الحاج التونسي تُعدّ الأقل في الإقليم والمغرب العربي.
وأشار إلى أن الحاج التونسي يحظى بعناية مكتب شؤون حجاج تونس الذي يضم مرشدين وبعثة صحية ومرافقين يسهرون على خدمته ليلاً نهاراً.
اختيار المرافقينوبخصوص اختيار المرافقين، أوضح البوهالي أن مكتب شؤون حجاج تونس يضطلع بمهمة خدمة الحجاج، وأن اختيار الإطارات المرافقة يتم وفق معايير تجمع بين الوطنية والكفاءة العلمية والخبرة ومحبة خدمة الحاج.
وبيّن أن باب الترشح لـخطة مرافق يُفتح أمام الأئمة والوعاظ والخطباء من كامل تراب الجمهورية، وتتولى لجنة مختصة اختبار المترشحين واختيار الأكفأ منهم على المستوى الوطني.
وأكد الوزير، في إجابته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الشؤون الدينية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ليلة السبت، أن ملف الحج يحظى بعناية رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة وكافة التونسيين، باعتباره ملفاً وطنياً يستوجب الإعداد له ومتابعته من بدايته إلى نهايته.
الاستعداد للموسم الجديدوأوضح أن الاستعداد للموسم الجديد ينطلق مباشرة بعد عودة آخر حاج تونسي من البقاع المقدسة، حيث تتولى الوزارة تقييم الموسم المنقضي وتحديد إيجابياته والعمل على تلافي النقائص المسجلة.
شروط أداء المناسكوبخصوص شروط أداء مناسك الحج، بيّن البوهالي أنها تُضبط أساساً من قبل البلد المضيف، ومن بينها القدرة البدنية على القيام بـالمناسك، معرباً عن شكره لـوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تعاونها.
وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تتولى توفير الإجراءات اللازمة لـلحاج، خاصة الإدارية والمالية المتعلقة بـالسفر، مشيراً إلى أن الحاج التونسي يخضع قبل وصوله إلى البقاع المقدسة لـتكوين علمي وتدريب.
كلفة الحجوفي ما يتعلق بـكلفة الحج، أوضح الوزير أن تونس لا دخل لها في تحديد مختلف عناصر التكلفة باستثناء ثمن تذكرة الطائرة، مؤكداً أن تكلفة الحج بالنسبة إلى الحاج التونسي تُعدّ الأقل في الإقليم والمغرب العربي.
وأشار إلى أن الحاج التونسي يحظى بعناية مكتب شؤون حجاج تونس الذي يضم مرشدين وبعثة صحية ومرافقين يسهرون على خدمته ليلاً نهاراً.
اختيار المرافقينوبخصوص اختيار المرافقين، أوضح البوهالي أن مكتب شؤون حجاج تونس يضطلع بمهمة خدمة الحجاج، وأن اختيار الإطارات المرافقة يتم وفق معايير تجمع بين الوطنية والكفاءة العلمية والخبرة ومحبة خدمة الحاج.
وبيّن أن باب الترشح لـخطة مرافق يُفتح أمام الأئمة والوعاظ والخطباء من كامل تراب الجمهورية، وتتولى لجنة مختصة اختبار المترشحين واختيار الأكفأ منهم على المستوى الوطني.
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