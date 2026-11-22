نظام أساسي خاص بإطارات المساجد



0,3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة



منع التبرعات داخل المساجد



حماية المجتمع من الآفات



المساجد والزوايا



كلفة الحج



أثار عدد من نواب، خلالالمخصصة لـضمن مشروع، جملة من، في مقدمتهافي عدد منوالترفيع فيوأكدمنخلال، مساء اليوم، ضرورة، حيث دعا النائبإلى، في حين طالبت النائبةبـوفي السياق ذاته، حث النوابوآخرونعلىالجاري صلبلإصدار، في حين أشارإلى أن هذهتعيش. أما النائبة، فلاحظت أنلا تتجاوز، ودعت إلىوبخصوصلـ، لاحظ النائبأنها لا تتجاوزمن، داعياً إلى، مشيراً إلى أنالمخصصة لـتظل. واعتبرأن، المقدّرة بـ، مخصصة فقط لـوصيانة، في حين يتكفلببناءوأثار نواب آخرون مسألة، حيث أشارإلى رغبة بعضفي إبراملـوطالب النائببإيجادتسمح لـبـوفي سياق متصل، دعتإلى إحداثبالشراكة مع، وطالبتبأن يكونعلى غراروتطرق النواب، في علاقة بـ، إلىفيوغرسلدى، ولفت النائبإلى أهمية أن تكونفي غرسكما دعاإلى توظيفلـومكافحتها.ودعتإلى إصدارلـوتكوينكما طرح النواب مسألة، حيث اقترح النائبإحداثفي كل، داعياً إلى إعداد. وحث النائبعلى تبنيبـوتناول عدد من النواب مسألة، المقدّرة بـ، داعين إلى