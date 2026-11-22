وضعية الإطارات المسجدية وتطوير الخطاب الديني وصيانة المعالم وكلفة الحج أبرز محاور مداخلات نواب المجلسين
أثار عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لـمهمة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، جملة من المسائل والقضايا، في مقدمتها وضعية الإطارات المسجدية وصيانة الجوامع والمساجد والمعالم الدينية في عدد من الجهات وتطوير الخطاب الديني والترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الدينية.
نظام أساسي خاص بإطارات المساجدوأكد النواب من المجلسين خلال النقاش العام، مساء اليوم السبت، ضرورة تسوية وضعية هذه الإطارات، حيث دعا النائب فتحي لعماري إلى الإسراع بإصدار نظام أساسي خاص بإطارات المساجد، في حين طالبت النائبة هدى الجلاصي بـإدماج هذه الإطارات في سلك الوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، حث النواب يوسف التومي ويوسف طرشون وآخرون وزارة الشؤون الدينية على الانخراط والمشاركة في الحوار الجاري صلب مجلس نواب الشعب لإصدار قانون خاص بالإطارات المسجدية، في حين أشار أيمن نقرة إلى أن هذه الإطارات تعيش "هشاشة قانونية ومالية واجتماعية". أما النائبة سيرين المرابط، فلاحظت أن منحة الأرامل والعجز لا تتجاوز 180 ديناراً، ودعت إلى الترفيع في قيمتها.
0,3 بالمائة من الميزانية العامة للدولةوبخصوص الميزانية المرصودة لـمهمة الشؤون الدينية، لاحظ النائب عصام شوشان أنها لا تتجاوز 0,3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، داعياً إلى الترفيع فيها، مشيراً إلى أن الاعتمادات المخصصة لـعمليات صيانة وترميم المعالم الدينية تظل محدودة. واعتبر وليد الحاجي أن ميزانية مهمة الشؤون الدينية، المقدّرة بـ219 مليون دينار، مخصصة فقط لـتغطية الأجور وصيانة بعض المعالم، في حين يتكفل المواطنون ببناء المساجد.
منع التبرعات داخل المساجدوأثار نواب آخرون مسألة منع التبرعات داخل المساجد، حيث أشار حسن الجربوعي إلى رغبة بعض الجمعيات في إبرام "إطار قانوني مع وزارة الشؤون الدينية" لـترميم وصيانة المساجد والمعالم الدينية.
وطالب النائب فتحي لعماري بإيجاد صبغة قانونية تسمح لـلمجتمع المحلي بـصيانة بيوت الله.
وفي سياق متصل، دعت هدى الجلاصي إلى إحداث صندوق للزكاة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالبت نورة الشبراك بأن يكون التبرع لفائدة المساجد "ذو قيمة جيدة" على غرار التبرع للمدارس والمؤسسات التعليمية.
حماية المجتمع من الآفاتوتطرق النواب، في علاقة بـالشراكة مع وزارات أخرى، إلى دور وزارة الشؤون الدينية في حماية المجتمع من الآفات وغرس القيم لدى الناشئة والتلاميذ، ولفت النائب الجمعي الزويدي إلى أهمية أن تكون الوزارة شريكاً فاعلاً في غرس القيم النبيلة خارج أسوار المساجد.
كما دعا أبوبكر يحيى إلى توظيف المساجد والمؤسسات الدينية لـمزيد التعريف بخطورة آفة المخدرات ومكافحتها.
ودعت ضحى السالمي إلى إصدار برنامج سنوي لـمواضيع الخطب الدينية وتكوين الإطارات المسجدية.
المساجد والزواياكما طرح النواب مسألة وضعية المساجد والزوايا، حيث اقترح النائب أنور المرزوقي إحداث مكاتب للصيانة في كل إدارة جهوية للشؤون الدينية، داعياً إلى إعداد موسوعة للمساجد التونسية والزوايا. وحث النائب رشدي الرويسي الوزارة على تبني ترميم بعض الزوايا التاريخية بـجهة الشمال الغربي.
كلفة الحجوتناول عدد من النواب مسألة كلفة الحج، المقدّرة بـأكثر من 21 ألف دينار، داعين إلى التخفيض منها والتقليص من مدة إقامة الحجيج.
نظام أساسي خاص بإطارات المساجدوأكد النواب من المجلسين خلال النقاش العام، مساء اليوم السبت، ضرورة تسوية وضعية هذه الإطارات، حيث دعا النائب فتحي لعماري إلى الإسراع بإصدار نظام أساسي خاص بإطارات المساجد، في حين طالبت النائبة هدى الجلاصي بـإدماج هذه الإطارات في سلك الوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، حث النواب يوسف التومي ويوسف طرشون وآخرون وزارة الشؤون الدينية على الانخراط والمشاركة في الحوار الجاري صلب مجلس نواب الشعب لإصدار قانون خاص بالإطارات المسجدية، في حين أشار أيمن نقرة إلى أن هذه الإطارات تعيش "هشاشة قانونية ومالية واجتماعية". أما النائبة سيرين المرابط، فلاحظت أن منحة الأرامل والعجز لا تتجاوز 180 ديناراً، ودعت إلى الترفيع في قيمتها.
0,3 بالمائة من الميزانية العامة للدولةوبخصوص الميزانية المرصودة لـمهمة الشؤون الدينية، لاحظ النائب عصام شوشان أنها لا تتجاوز 0,3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، داعياً إلى الترفيع فيها، مشيراً إلى أن الاعتمادات المخصصة لـعمليات صيانة وترميم المعالم الدينية تظل محدودة. واعتبر وليد الحاجي أن ميزانية مهمة الشؤون الدينية، المقدّرة بـ219 مليون دينار، مخصصة فقط لـتغطية الأجور وصيانة بعض المعالم، في حين يتكفل المواطنون ببناء المساجد.
منع التبرعات داخل المساجدوأثار نواب آخرون مسألة منع التبرعات داخل المساجد، حيث أشار حسن الجربوعي إلى رغبة بعض الجمعيات في إبرام "إطار قانوني مع وزارة الشؤون الدينية" لـترميم وصيانة المساجد والمعالم الدينية.
وطالب النائب فتحي لعماري بإيجاد صبغة قانونية تسمح لـلمجتمع المحلي بـصيانة بيوت الله.
وفي سياق متصل، دعت هدى الجلاصي إلى إحداث صندوق للزكاة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالبت نورة الشبراك بأن يكون التبرع لفائدة المساجد "ذو قيمة جيدة" على غرار التبرع للمدارس والمؤسسات التعليمية.
حماية المجتمع من الآفاتوتطرق النواب، في علاقة بـالشراكة مع وزارات أخرى، إلى دور وزارة الشؤون الدينية في حماية المجتمع من الآفات وغرس القيم لدى الناشئة والتلاميذ، ولفت النائب الجمعي الزويدي إلى أهمية أن تكون الوزارة شريكاً فاعلاً في غرس القيم النبيلة خارج أسوار المساجد.
كما دعا أبوبكر يحيى إلى توظيف المساجد والمؤسسات الدينية لـمزيد التعريف بخطورة آفة المخدرات ومكافحتها.
ودعت ضحى السالمي إلى إصدار برنامج سنوي لـمواضيع الخطب الدينية وتكوين الإطارات المسجدية.
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