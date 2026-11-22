أبرز التوصيات



الإمكانات والفرص الاستثمارية



الممر الجنوبي للهيدروجين



الأمونيا الخضراء



الموارد المائية



الاستراتيجية الوطنية



تمحورتانتظمت اليومبـ، حولفي تونس ودوره في دعموالتوجه نحو، وحضرها ممثلون عن، وعدد منفيوخلصتإلى جملة منالتي أكدضرورة متابعتها وتفعيلها، وفق ما جاء فيلـمساء اليوموتمثلت أبرز هذهفي:- تكوين، يتولى وضعلإنجاز عدد منفي مجال- إصدارالخاص بـ- تحديدلإنتاج هذهفي- إيجادلتوفيراللازمة لإنتاج- الاستفادة من، وتشجيع- دعموربطبـوتناولالتي تمتلكها تونس لتطوير هذا، والمتاحة في مختلف، منإلى، فضلاً عنوفي هذا السياق، أكدأهمية، استناداً إلىفي مجالَيكما شدد على ضرورة تطويروعدم الاقتصار على، بل العمل على، ودعا إلى الاستفادة منلـومن جهته، سلّطالضوء على، باعتبارهلتعزيزفي، وربطبـوفي مداخلة أخرى، قدّمأمثلة عنبـ، مبرزاً إسهامات هذهفي الحد منوتعزيزوشكّلتأحدلـ، بالنظر إلى حاجة، عن طريق، إلى، وهو ما يفرض البحث عنومصادر، مع مراعاةفي تونس.وتجدر الإشارة إلى أنتستهدف إنتاج نحو، منهاموجّهة لـ، فيما تُخصّصلـ