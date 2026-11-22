عمادة المهندسين: نحو إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر
تمحورت حلقة نقاش انتظمت اليوم السبت بـمقر عمادة المهندسين بصفاقس، حول فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في تونس ودوره في دعم الانتقال الطاقي والتوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، وحضرها ممثلون عن الإدارة، وعدد من المهندسين وأصحاب المؤسسات والمستثمرون والباحثون والخبراء في المجال.
وخلصت حلقة النقاش إلى جملة من التوصيات الأساسية التي أكد عميد المهندسين التونسيين ضرورة متابعتها وتفعيلها، وفق ما جاء في بلاغ لـعمادة المهندسين مساء اليوم السبت.
أبرز التوصياتوتمثلت أبرز هذه التوصيات في:
- تكوين فريق عمل صلب عمادة المهندسين التونسيين، يتولى وضع خارطة طريق لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية في مجال الهيدروجين الأخضر
- إصدار الإطار التشريعي الخاص بـإنتاجه وتصديره واستعماله
- تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذه المادة في شمال البلاد وجنوبها
- إيجاد حلول مستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- الاستفادة من الممر الجنوبي للهيدروجين، وتشجيع الاستثمارات والشراكات
- دعم البحث العلمي وربط المشاريع بـالحاجيات الصناعية الوطنية
الإمكانات والفرص الاستثماريةوتناول اللقاء الإمكانات التي تمتلكها تونس لتطوير هذا القطاع، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التحويل والتثمين والتصدير، فضلاً عن التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر عماد درويش أهمية تشخيص المواقع والفرص الاستثمارية، استناداً إلى الإمكانات المتاحة في مجالَي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما شدد على ضرورة تطوير سلسلة القيمة وعدم الاقتصار على إنتاج الهيدروجين وتصديره، بل العمل على تحويله وتثمين مشتقاته، ودعا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس لـتصديره نحو أوروبا.
الممر الجنوبي للهيدروجينومن جهته، سلّط الخبير سامي بن رجب الضوء على الأهمية الاستراتيجية للممر الجنوبي للهيدروجين، باعتباره فرصة لتعزيز موقع تونس في سوق الهيدروجين الأخضر، وربط إمكاناتها الإنتاجية بـالأسواق الأوروبية.
الأمونيا الخضراءوفي مداخلة أخرى، قدّم الخبير في الأسمدة الكيميائية خالد عمار أمثلة عن مشاريع في مجال الأمونيا الخضراء بـمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مبرزاً إسهامات هذه المشاريع في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الغذائي.
الموارد المائيةوشكّلت الموارد المائية أحد المحاور الأساسية لـلنقاش، بالنظر إلى حاجة إنتاج الهيدروجين الأخضر، عن طريق التحليل الكهربائي، إلى المياه، وهو ما يفرض البحث عن حلول مستدامة ومصادر بديلة، مع مراعاة محدودية الموارد المائية في تونس.
الاستراتيجية الوطنيةوتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية التونسية للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج نحو 8 ملايين طن، منها 6 ملايين طن موجّهة لـلتصدير، فيما تُخصّص الكميات المتبقية لـلاستهلاك الداخلي.
وخلصت حلقة النقاش إلى جملة من التوصيات الأساسية التي أكد عميد المهندسين التونسيين ضرورة متابعتها وتفعيلها، وفق ما جاء في بلاغ لـعمادة المهندسين مساء اليوم السبت.
أبرز التوصياتوتمثلت أبرز هذه التوصيات في:
- تكوين فريق عمل صلب عمادة المهندسين التونسيين، يتولى وضع خارطة طريق لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية في مجال الهيدروجين الأخضر
- إصدار الإطار التشريعي الخاص بـإنتاجه وتصديره واستعماله
- تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لإنتاج هذه المادة في شمال البلاد وجنوبها
- إيجاد حلول مستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- الاستفادة من الممر الجنوبي للهيدروجين، وتشجيع الاستثمارات والشراكات
- دعم البحث العلمي وربط المشاريع بـالحاجيات الصناعية الوطنية
الإمكانات والفرص الاستثماريةوتناول اللقاء الإمكانات التي تمتلكها تونس لتطوير هذا القطاع، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التحويل والتثمين والتصدير، فضلاً عن التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر عماد درويش أهمية تشخيص المواقع والفرص الاستثمارية، استناداً إلى الإمكانات المتاحة في مجالَي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما شدد على ضرورة تطوير سلسلة القيمة وعدم الاقتصار على إنتاج الهيدروجين وتصديره، بل العمل على تحويله وتثمين مشتقاته، ودعا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس لـتصديره نحو أوروبا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340242