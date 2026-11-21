نقل بولسونارو للعناية المركزة إثر انسداد حاد بالأمعاء
أعلن مستشفى "دي إف ستار" في العاصمة البرازيلية برازيليا، السبت، إدخال الرئيس السابق جايير بولسونارو إلى العناية المركزة إثر انسداد حاد في الأمعاء، مؤكداً استقرار حالته.
وأوضح المستشفى، في بيان طبي صدر اليوم 21 نوفمبر، أن بولسونارو لا يزال واعياً ومدركاً لما حوله ويتنفس بصورة طبيعية دون مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، لكنه سيبقى تحت المراقبة الطبية دون تحديد موعد لخروجه.
وأضاف أن الفريق الطبي بدأ إجراءات علاجية شملت تزويده بـلسوائل للحفاظ على ترطيب جسمه، ومنعه مؤقتاً من تناول الطعام عن طريق الفم، مع توفير الدعم الغذائي وتركيب أنبوب معدي لتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي.
انسداد شبه كامل في الأمعاء الدقيقةوكان بولسونارو قد نُقل إلى المستشفى الجمعة 20 نوفمبر، بعد معاناته آلاماً شديدة وانتفاخاً في البطن، قبل أن تكشف الفحوص إصابته بـانسداد معوي حاد.
ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن طبيبه، اختصاصي أمراض القلب برازيل كايادو، أن التصوير المقطعي أظهر انسداداً شبه كامل في الأمعاء الدقيقة، مع وجود التصاقات بـجدار البطن وعلامات التهاب.
وأوضح الطبيب أن الفريق المعالج يراقب تطور الحالة، دون استبعاد الحاجة إلى تدخل جراحي جديد إذا لم تحقق الإجراءات العلاجية النتائج المطلوبة.
السماح بزيارة أبنائه يومياًوفي تطور مرتبط بدخول بولسونارو المستشفى، سمح قاضي المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس، السبت، لـأبنائه وابنة زوجته بزيارته يومياً طوال فترة علاجه، مع حظر إدخال الهواتف والكاميرات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة.
عقوبة 27 عاماً وثلاثة أشهرويقضي بولسونارو، البالغ 71 عاماً، حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر صدر بحقه عام 2025، على خلفية إدانته في قضية التخطيط لمحاولة انقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكان هذا الرئيس السابق، الذي حكم البرازيل بين عامي 2019 و2022، قد حصل على إذن بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية.
ويعاني بولسونارو مشكلات صحية متكررة استدعت دخوله المستشفى وخضوعه لـعمليات جراحية عدة، مرتبطة بـطعنة في البطن تعرّض لها خلال تجمع انتخابي عام 2018.
وخضع في أفريل 2025 لـعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة لـعلاج انسداد معوي، ضمن سلسلة تدخلات طبية أعقبت إصابته السابقة.
وأوضح المستشفى، في بيان طبي صدر اليوم 21 نوفمبر، أن بولسونارو لا يزال واعياً ومدركاً لما حوله ويتنفس بصورة طبيعية دون مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، لكنه سيبقى تحت المراقبة الطبية دون تحديد موعد لخروجه.
وأضاف أن الفريق الطبي بدأ إجراءات علاجية شملت تزويده بـلسوائل للحفاظ على ترطيب جسمه، ومنعه مؤقتاً من تناول الطعام عن طريق الفم، مع توفير الدعم الغذائي وتركيب أنبوب معدي لتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي.
انسداد شبه كامل في الأمعاء الدقيقةوكان بولسونارو قد نُقل إلى المستشفى الجمعة 20 نوفمبر، بعد معاناته آلاماً شديدة وانتفاخاً في البطن، قبل أن تكشف الفحوص إصابته بـانسداد معوي حاد.
ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن طبيبه، اختصاصي أمراض القلب برازيل كايادو، أن التصوير المقطعي أظهر انسداداً شبه كامل في الأمعاء الدقيقة، مع وجود التصاقات بـجدار البطن وعلامات التهاب.
وأوضح الطبيب أن الفريق المعالج يراقب تطور الحالة، دون استبعاد الحاجة إلى تدخل جراحي جديد إذا لم تحقق الإجراءات العلاجية النتائج المطلوبة.
السماح بزيارة أبنائه يومياًوفي تطور مرتبط بدخول بولسونارو المستشفى، سمح قاضي المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس، السبت، لـأبنائه وابنة زوجته بزيارته يومياً طوال فترة علاجه، مع حظر إدخال الهواتف والكاميرات وأجهزة تسجيل الصوت والصورة.
عقوبة 27 عاماً وثلاثة أشهرويقضي بولسونارو، البالغ 71 عاماً، حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً وثلاثة أشهر صدر بحقه عام 2025، على خلفية إدانته في قضية التخطيط لمحاولة انقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكان هذا الرئيس السابق، الذي حكم البرازيل بين عامي 2019 و2022، قد حصل على إذن بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية.
ويعاني بولسونارو مشكلات صحية متكررة استدعت دخوله المستشفى وخضوعه لـعمليات جراحية عدة، مرتبطة بـطعنة في البطن تعرّض لها خلال تجمع انتخابي عام 2018.
وخضع في أفريل 2025 لـعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة لـعلاج انسداد معوي، ضمن سلسلة تدخلات طبية أعقبت إصابته السابقة.
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