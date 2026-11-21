انسداد شبه كامل في الأمعاء الدقيقة



السماح بزيارة أبنائه يومياً



عقوبة 27 عاماً وثلاثة أشهر



أعلنفي، إدخالإلىإثر، مؤكداًوأوضح، فيصدر اليوم، أنلا يزالومدركاً لما حوله ودون مساعدة، لكنه سيبقى تحتدون تحديدوأضاف أنبدأشملت تزويده بـللحفاظ على، ومنعه مؤقتاً منعن طريق، مع توفيروتركيبلتخفيفعلىوكانقد نُقل إلى، بعد معاناته، قبل أن تكشفإصابته بـونقلتعن، اختصاصي، أنأظهرفي، مع وجودبـوأوضحأنيراقب، دون استبعادإذا لم تحققوفي تطور مرتبط بدخول، سمح، لـبزيارتهطوال، معويقضي، البالغلمدةصدر بحقه عام، على خلفية إدانته في قضيةبعد خسارتهعامأماموكان هذا، الذي حكمبين عامي، قد حصل علىبقضاءرهنلأسبابويعانياستدعت دخولهوخضوعه لـعدة، مرتبطة بـتعرّض لها خلالعاموخضع فيلـاستمرت نحولـ، ضمن سلسلةأعقبت