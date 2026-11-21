77,5 بالمائة قضايا جنائية



31,49 بالمائة في قضايا المخدرات



57 مودعاً في المسارات التعليمية



تأجيل مناظرة المحامين



صندوق تقاعد المحامين



أكدتأنّيخضع لـ، من بينها، ولا يشملوأفادت، خلالاليوم، بأنّ عدد) بلغخلال الفترة الممتدة منإلى، فيما بلغ عدد، وعددوأوضحتأنّمن إجماليتتعلق بهم، ولا يمكن إدراجهم ضمنالتي تهموأضافت أنّفي أغلبالمرتكبة فيتبلغبالنسبة إلىمن إجمالي، وبالنسبة إلىولفتت، من جهة أخرى، إلى أنّمن إجماليمودعون في، وأنّمنهم تتعلق بهم، في حين تبلغفيالتي تصلوأضافت أنّتواصل تنفيذ، موضحة أنّ عددبلغ، تحصلعلى، فيما بلغ عددفيخلال سنةنحووفي علاقة بـ، أفادتبأنّه تقررخلالقصد إدخالعلىلها، على أن تُجرى خلال، مشيرة إلى انتدابمنذ سنةكما أشارت إلىبعد، وإلىفي، أسفرت عنخلال سنةوتطرقتإلى وضعية، مشيرة إلى وجودتتعلق بـ، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحملتبعات هذهوانتقدت، معتبرة أنّ ذلك يهدف إلى، ونوّهت بـفي معالجة