سجل الدولي التونسي علي العابدي الهدف الثاني لفريقه نيس في مواجهة باريس سان جيرمان، خلال المباراة التي دارت اليوم السبت لحساب الجولة الحادية عشرة من البطولة الفرنسية.ولم يكن هدف العابدي كافيا ليجنب فريقه الهزيمة بنتيجة 2-3 في المقابلة التي اجريت على ملعب اليانز ريفيرا بمدينة نيس، ليبقى ناديه في المرتبة السادسة مؤقتا برصيد 17 نقطة، في حين عزز فريق العاصمة رصيده في المركز الاول برصيد 26 نقطة.وكان نيس المبادر بالتسجيل منذ الدقيقة الثامنة عبر الجزائري محمد عمورة، قبل ان يأخذ باريس سان جيرمان بزمام المباراة بتحقيق ثلاثية تداول على تسجيلها كل من سيني مايلو في الدقيقة 31 من ضربة جزاء وديزيري دوي في الدقيقة 32 وفيران توريس في الدقيقة 85.وعاد العابدي الى اجواء البطولة الفرنسية، عندما حل بديلا في الدقيقة 66 لتشافي ماندزا، بعد غياب تواصل بسبب الاصابة منذ الجولة الخامسة من البطولة بتاريخ 20 سبتمبر الفارط، في المقابلة التي شهدت فوز نيس على ليل 2-1.