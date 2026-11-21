على إيقاع الموسيقى واللوحات الراقصة، افتتحت مساء اليوم السبت بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي فعاليات الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في تونس وضيوف الدورة من أهل الفن والمسرح والثقافة عموما.وفي كلمة افتتاحية ألقاها قبل إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للدورة، أشار مدير الدورة سليم الصنهاجي إلى أنه منذ أكثر من أربعين سنة، يلتقي المسرحيون التونسيون في أيام قرطاج المسرحية لطرح "السؤال نفسه بصيغة جديدة: ماذا يفعل المسرح بنا، وماذا نفعل به؟ "، معتبرا أن هذه التظاهرة على امتداد دوراتها كانت فضاءً يتجاوز تقديم العروض، ليكون مساحة حرة للاشتباك الفكري والجمالي، تلتقي فيها روافد الجنوب لإعادة صياغة الأسئلة وطرح رؤى جديدة.وبين الصنهاجي في كلمته أن أيام قرطاج المسرحية في دورتها السابعة والعشرين، تنتشر في مدن تونس وجهاتها، وفي قاعاتها وساحاتها وأحيائها، لتكون نبضا يسري في البلاد وفضاء حيا تلتقي فيه الخشبة بالجمهور. وأشار إلى أنه من هذا التصور جاء شعار الدورة "تنبض بالحياة، تنبض بالمسرح"، الذي تختزل كلماته الثلاثة محاورها الأساسية: الحضور، والمدينة التي تحتضنه، والجمهور الذي يكتمل به الفعل المسرحي.كما أشار الصنهاجي إلى أن الحضور يمثل جوهر التجربة المسرحية، في عصر تتكاثر فيه الشاشات ويتزايد فيه الانعزال الرقمي، وتتسع فيه إمكانات الذكاء الاصطناعي في الكتابة والرسم والمحاكاة. وفي مقابل هذه التحولات، يظل المسرح فنا يقوم على الجسد الحاضر والصوت والأنفاس، وعلى لحظة إنسانية متفردة لا تتكرر ولا تستنسخ. مؤكدا على أن الممثل الذي يقف أمام الجمهور يخوض تجربة حية ويظل معرضا للخطأ، وهو ما يمنح الفعل المسرحي خصوصيته ويجعل الحياة تنبض فوق الخشبة.وذكر بالمناسبة بأن برنامج الدورة يتضمن مسابقة رسمية عربية وإفريقية، وعروضا تونسية، وبرمجة "مسرح العالم" و"مسرح الحرية" و"مسرح الطفل والناشئة" و"مسرح الشارع"، إلى جانب الماستركلاس والورشات والعروض المبرمجة في الجهات، تأكيدا على أهمية توسيع دائرة الوصول إلى المسرح وتعزيز حضوره خارج العاصمة.وبين بالمناسبة أن الفكر يحتل موقعا أساسيا ضمن البرنامج، من خلال الندوة الدولية التي تنتظم من 22 إلى 24 نوفمبر، وتتناول منظومات التمويل والإنتاج وتأثيرها في إرساء حياة مسرحية فعلية. فضلا عن المنتدى المسرحي الدولي الذي يقام من 25 إلى 27 نوفمبر، ليكون موعدا مع الذاكرة المسرحية، من خلال تكريم قامات تركت بصمتها في المشهد المسرحي واستحضار مبدعين رحلوا وظل أثرهم حاضرا في الساحة الثقافية.وشهد حفل الافتتاح تتويج خمس قامات فنية تركت بصمات راسخة في تاريخ المسرح في تونس والعالم، وهم أنيسة لطفي ومحمد كوكة من تونس الذي تم تتويجه في تفاعل جماهيري كبير جمع بين التصفيق والوقوف اجلالا لمسيرة فنية هامة طبعت تاريخ المسرح والشاشة الصغيرة، والمصرية عايدة فهمي وأداما تراوري من مالي وأوليفر ريزه من ألمانيا.واعترافا لما قدمه ثلة من الفنانين للمسرح التونسي، تم تكريم كل من جلال الدين السعدي وريم الزريبي وحمادي المزي وكوثر الباردي (تسلمت التكريم شقيقتها نيابة عنها) ومحمد المختار الوزير ونعيمة الجاني ورضا بوقديدة.وفي لمسة وفاء لفنانين رحلوا وبقيت أعمالهم راسخة في الذاكرة المسرحية، كرم المهرجان كلا من أحمد بن براهيم الكشباطي وآمال البكوش وعمار القاسمي ومليكة الحبلاني ومحمد البلطي ومحمد مسعود إدريس والناصر صفر شعبان والرزقي العوني وصالح الرحموني والطاهر فطح.وشهد حفل الافتتاح تقديم عدد من اللوحات الفنية التي جمعت بين الموسيقى والرقص، اذ قدمت فنانة الأوبرا ليليا بن شيخة مقطوعة غنائية، وتابع الحاضرون وجمهور القناة الوطنية الأولى التي بثت الحفل مباشرة، عرض الباليه الكلاسيكي بإمضاء الفنانة آنا بوشناق.وتم بالمناسبة تقديم لجنتي الانتقاء والتحكيم، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من عبد الرؤوف الباسطي رئيسا و كل من الأعضاء كارول كاريميرا من رواندا ومن لبنان كل من روجيه عساف ووليد عوني ومن تونس معز القديري.وكان حفل الافتتاح الرسمي مسبوقا بعدد من العروض بشارع الحبيب العاصمة من بينها عرض إيقاعي لورشة نصر الدين الشبلي، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تلاه عرض "حزب المهدية"، الذي يستحضر جانبا من الموروث الموسيقي والفرجوي التونسي، وقد أُقيم أمام أحد النزل بشارع الحبيب بورقيبة . فضلا عن احتفالات أمام وداخل مدينة الثقافة الشاذلي من بينها فقرة استعراضية لمجموعة Tempo بقيادة المايسترو كمال الجربي.وكان موكب حفل الافتتاح الرسمي متبوعا بالعرض الفني "شمس الشّرق: أرض واحدة... قلب واحد"، لفرقة "إنانا" السورية وبإخراج جهاد مفلح، وهو عرض يتواصل على مدى حوالي ساعة وربع ويجمع نحو 30 راقصا يقدمون ثماني لوحات فنية تستلهم من التراث السوري بمختلف تجلياته، وتستحضر أسماء المدن والمناطق والأعلام والمعالم التاريخية، في رحلة فنية عبر جغرافيا سوريا وتنوعها الثقافي والحضاري.وتنطلق يوم غد الأحد، ثاني أيام الدورة، عروض المسابقة الرسمية ومختلف أقسام المهرجان.