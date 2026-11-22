انطلقت يوم السبت، ببنزرت، الدورة السادسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت بالشراكة مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت.وشهدت هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 29 نوفمبر الحالي بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم، مشاركة قياسية مقارنة بالدورات السابقة، حيث بلغ عدد الحرفيين والحرفيات الذين اثثوا فعاليات الدورة ما يزيد عن 80 مشاركا من ولايات بنزرت وتونس ومنوبة والمنستير وأريانة والكاف وسوسة ونابل وبنعروس وصفاقس وزغوان والقصرين ومدنين وقابس، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت.وأبرز والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى اشرافه على افتتاح فعاليات الدورة رفقة المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي، بحضور كل من الكاتب العام لولاية عبد اللطيف حميد ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق ورئيس الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام شريف وممثلي لجنة التنظيم المشتركة، أهمية قطاع الصناعات التقليدية بولاية الجهة وبقية جهات البلاد وثراء المخزون والمميزات الحرفية التي ما فتأت الدولة التونسية بجميع هياكلها المحلية والجهوية والمركزية تعمل على مزيد الحفاظ عليها، مع البحث عن التجديد والابتكار وتثمينها.ومن جهته، أفاد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية ببنزرت عماد شقرون، أن فعاليات الدورة الجديدة من المعرض شهدت عمليات تجديد وإضافات نوعية وكمية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي وجدته من قبل السلط الجهوية والديوان الوطني للصناعات التقليدية وكافة الشركاء من النسيجين الرسمي والمهني.وأضاف أن المعرض شهد إحداث عديد الفضاءات المجددة على غرار فضاء هياكل المساندة التي ستتولى إعداد وتنفيذ عدة ورشات عمل تفاعلية، ومنها المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السنّ ببنزرت لتقديم "برنامج رائدات "، والإدارة الجهوية للبريد التونسي للتعريف "ببرنامج Easy export"، وغرفة الصناعة والتجارة بالشمال الشرقي لتقديم "برنامج foprodex".ويتضمن المعرض أيضا فضاء لانتاجات وإبداعات عدد من الحرفيين والحرفيات من ذوي الهمم، وفضاء لمنتوجات جمعية قرى الأطفال "أس أو أس"، إلى جانب فضاء بعنوان "سجنان " تضمن عرضا حول مختلف البرامج المنجزة في القطاع بالمنطقة ومنها إسناد علامة تسمية المنشأ، وتركيز الأكشاك، ومشروع القرية الحرفية، علاوة على فضاء الورشات الحية للفخار السجناني الأصيل.كما يضم المعرض فضاء الزيارة الإفتراضية لمتحف الزربية بالقيروان بواسطة النظارات التفاعلية وعددا من الفضاءات المتنوعة لتقديم المنصة الرقمية الخاصة بالتعريف بمنتوجات الصناعات التقليدية والإبتكاروالقطع المتحفية النادرة، وترويجها، بالإضافة للفضاء التجاري الذي يمثل نقطة مضيئة للحرفيين والحرفيات لترويج منتوجاتهم وإبداعاتهم الحرفية التقليدية والمجددة، ولعموم الزوار.