في أجواء حماسية وتفاعلية، انتظمت، يوم السبت بالقاعة المغطاة فرحات حشاد بأريانة، فعاليات الدورة الرابعة عشرة لليوم الوطني للطيران، تحت شعار "الطيران في مواجهة الكوارث الطبيعية"، بمشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا تجاربهم ومشاريعهم في مجال النمذجة الجوية وصناعة الطائرات المصغرة والطائرات دون طيار.وأفاد رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة، بشير الكشبوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تنتظم بالشراكة بين دار الشباب أريانة والجمعية التونسية للروبوتيك ونادي المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس، وبمساهمة جمعية أولمبيك المنيهلة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للطيران.وبين أن وحدة أنشطة الشباب تحرص على دعم مثل هذه الأنشطة التفاعلية التي تؤكد ضرورة اضطلاع المؤسسات الشبابية بدورها في تشجيع الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أن المؤسسات الشبابية بولاية أريانة تضم 12 ناديا للروبوتيك، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة، لاسيما، إمكانية استخدام التقنيات والنماذج المنجزة في مجالات النجدة ومقاومة الحرائق والتدخلات البيئية. ويتضمن برنامج التظاهرة جملة من المسابقات والعروض، على أن تتواصل الأنشطة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، غدا الأحد، مع تنظيم معارض وتتويج الفائزين.وقال رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية: "نطمح، كمندوبية جهوية، إلى أن تتحول هذه التظاهرة خلال السنة القادمة إلى موعد وطني يجمع مؤسسات الشباب من مختلف ولايات الجمهورية".ومن جهتها، قالت المنشطة بدار الشباب أريانة ومسؤولة عن نادي الروبوتيك، جيهان الكوكي، ل(وات): "نعمل من خلال نادي الروبوتيك على تنمية شغف الشباب وتحفيزهم على الحلم والتصميم والابتكار، إلى جانب تحويل أفكارهم إلى نماذج ومشاريع فعلية".وأضافت الكوكي أن النادي ينشط منذ أربع سنوات في إطار عمل متواصل يقوم على الحب والمثابرة، سواء من قبل الإطار المشرف أو المجموعة الشبابية. وقد تطورت التجربة تدريجيا، إذ انطلقنا بمشاريع بسيطة ومجسمات صغيرة، لنصل اليوم إلى مجال النمذجة الجوية وصناعة الطائرات والطائرات دون طيار". وأكدت أن مؤسسات الشباب لم تعد تقتصر على التنشيط التقليدي، بل أصبحت فضاءات لاكتشاف المواهب وصقل القدرات وبناء الكفاءات العلمية والرقمية.وبينت التلميذة بالبكالوريا رياضيات ومنخرطة بنادي الروبوتيك، فرح عفاس، ل(وات)، قائلة، "إن مشاركتنا في هذه التظاهرة لم تقتصر على المسابقات، بل ساهمنا أيضا في التنظيم، وهو ما أتاح لنا فرصة الاحتكاك بالطلبة والخبراء والاستفادة من تجاربهم". و لفتت إلى أن نادي الروبوتيك بدار الشباب اريانة، يشارك بثلاثة نماذج من الطائرات وهي طائرة دون محرك ومجسم طائرة بمحرك وطائرة دون طيار.وقالت إن "هذه التجربة تحفزنا على مزيد التقدم والتخصص في هذا المجال. كما أن الطائرة التي نصنعها دون محرك تتميز بأنها صديقة للبيئة وذات كلفة بسيطة".من جانبه، أشار المندوب الجهوي للشباب والرياضة، مراد الملولي، إلى أن الهدف من هذه الأنشطة هو تمكين الشباب من الإبداع في مجال التكنولوجيا، في ظل وجود عدد كبير من الشباب المهتمين بهذا الاختصاص، إلى جانب تكريس ثقافة الابتكار والتميز لديهم، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.ولفت الملولي إلى ان تظاهرة اليوم الوطني للطيران "تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الشباب في تونس، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والانفتاح على المحيط العلمي والتكنولوجي، وإرساء جسور التواصل بين الشباب والطلبة والمهندسين والخبراء".