انخرطت كل من بورصة تونس للأوراق المالية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يوم الجمعة بمقر البورصة، لأول مرة في الحملة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الموافق لـ20 نوفمبر من كل سنة في "دق الناقوس من أجل الطفولة"، وذلك تحت شعار "يومي وحقوقي هما مستقبلي".ولفتت المنظمة الأممية، في بلاغ لها، الى ان الأطفال يؤثرون يوميا في قرارات المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين باعتبارهم مستهلكين وافرادا داخل مجتمعاتهم.وبيّنت أن 20 بورصة حول العالم انخرطت السنة الحالية في هذه المبادرة التي تؤكد دور الأسواق المالية في دعم حقوق الأطفال عبر ادماجهم في مقاربة يكون مركزها الطفل من خلال توجهات المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.ومن خلال مبادرة رمزية، تولى المدير العام لبورصة تونس دق الناقوس بالاشتراك مع ممثل اليونيسيف بتونس ميشال بيشو، وهو ما يمثل رسالة للأطفال والشباب بكونهم فاعلين أساسيين داخل المجتمع وفي الاقتصاد وان القطاع الاقتصادي والمالي يلعبان دورا مهما في خلق افضل الافاق واحسن مستقبل لهذه الفئة.