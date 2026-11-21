حازت المجموعة القصصية "نصف ثانية من الضوء" للكاتبة والرسامة التونسية إيمان السافي جائزة "أبو القاسم الشابي" للأدب العربي، في دورتها الثانية والثلاثين المخصصة هذه السنة لفن القصة القصيرة في أدب الطفولة، وقيمتها 25 ألف دينار. وتم الإعلان عن نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز خلال حفل أقيم مساء يوم السبت، بمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" بباردو.كما تحصلت الرسامة والأستاذة في اللغة الانقليزية، ناجية عطية على الجائزة المحدثة حديثا في هذه الدورة، وهي مسابقة الفنون البصرية لتجسيم شعر أبو القاسم الشابي المتعلق بالطفولة (وقيمة الجائزة 5 آلاف دينار)، فيما مُنحت الجائزة الشرفية للشاعر التونسي والناقد الأكاديمي فتحي النصري.وشهد حفل الافتتاح أيضا تكريم ثلة من الفاعلين في المجال الثقافي والشخصيات المعروفة في الساحة الفنية العربية والتونسية، اعترافا بمجهوداتهم وأعمالهم القيمة في المجال الثقافي، من بينهم الكاتب والشاعر والمترجم والأستاذ الجامعي المتخصص في الأدب الإسباني والموريسكي رضا مامي الذي ترجم أشعار أبو القاسم الشابي إلى اللغة الإسبانية والشاعر السعودي صالح زمانان وأصغر حرفية في صناعة الحلفاء رؤى هلالي والفنان الشاب محمد رؤوف غرسة والصحفية المهتمة بالشأن الثقافي ليلى بورقعة.وصدرت المجموعة القصصية "نصف ثانية من الضوء" المتوجة بجائزة "أبو القاسم الشابي" للأدب العربي، في جوان 2026 عن دار خريف للنشر والتوزيع، بعد أن وصلت إلى القائمة القصيرة التي ضمت 5 مترشحين من مصر والمغرب وقطر والعراق وتونس.وأوضحت الكاتبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المجموعة القصصية تمثل إصدارها الثاني، بعد مجموعتها الأولى "نسخة غير مطابقة للأصل"، التي تحصّلت على جائزة المخطوط بالمركب الثقافي بزغوان، إلى جانب عدد من الجوائز الوطنية.وبينت إيمان السافي في تصريح صحفي، أن هذا الإصدار الأدبي هو نتاج محاولات كتابة عديدة ومشاركة في ملتقيات وطنية، مشيرة إلى أن العنوان فيه إشارة للضوء، "تلك اللحظة الخاطفة والقصيرة والقادرة على تغيير رؤية الإنسان للأشياء وحياة بأكملها". وقالت "إن الإنسان دائما ما يسعى لاكتساب وامتلاك هذا الضوء".تحمل لوحة غلاف هذا الإصدار، الذي صممته الكاتبة، ملامح فنية تجمع بين التعبيرية والتجريد الهندسي، من خلال مشهد بصري تتناثر فيه أياد منفصلة عن أجسادها، تتوزع وسط ألوان متباينة وتمتدّ بعضها نحو بقعة من النور، فيما تتشابك أياد أخرى في مشاهد توحي بالصراع، وتبدو أخرى في وضعيات هشة ومنكسرة. وتختزل هذه التشكيلات البصرية هشاشة الإنسان وتناقضاته وانكساراته، في تعبير فني ينسجم مع المضامين الإنسانية التي تطرحها المجموعة القصصية، حسب الكاتبة.وتتأسس نصوص المجموعة على ثنائية الفقد والطموح، إذ تحمل كل شخصية فقدا ما وتسعى في المقابل إلى امتلاك شيء تفتقده، وهو ما يمنح النصوص بعدا إنسانيا يعكس تناقضات التجربة البشرية وتطلعاتها. كما تتسم هذه النصوص بنفس حداثي، يواكب تحولات الراهن ويستحضر قضاياه وأسئلته.من جهته، أكد هشام الربيعي، المدير العام للبنك التونسي، المؤسسة الراعية للجائزة، أن الدورة 32 لجائزة أبو القاسم الشابي، خُصصت هذه السنة لأدب الطفل، مشيرا إلى أن شاعر الخضراء أبو القاسم الشابي لطالما تغنى بالطفولة، وكتب قصائد عن تلك الفترة، وتميزت قصائده بعمق الصور وسهولة الألفاظ، ليترك إرثا أدبيا هاما وقصائد عديدة موجهة للطفل.وكانت لجنة تحكيم جائزة "أبو القاسم الشابي/البنك التونسي" سجلت مشاركة قياسية للترشحات للجائزة منذ تأسيسها، إذ بلغت مائة وسبعة (107) من بلدان عربية، اختارت منها اللجنة تسعة وتسعين (99) لاستفائها كل الشروط المنصوص عليها ضمن النظام الداخلي للجائزة.وإلى جانب "نصف ثانية من الضوء" لإيمان السافي، ضمت القائمة القصيرة، "إيقاعات ملونة" لعزّة دياب من مصر، و"مارستان الأقنعة : إعادة اختراع البلهوان" لأنيس الرافعي من المغرب، و"كليلة وهدى" لهدى النعيمي من قطر، و"كتاب الأشباح" للكاتب العراقي حيدر المحسن.