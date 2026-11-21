نفي وفاة 23 سجيناً



أكثر من 2 مليون دينار للمياه المعدنية



مشروع ميزانية 2027



قالتإنّلا يشمل كلّ، وهذهتعتبرباعتبار أنّ جزءاً منهم منوليسوا منكما نفت، خلالبينالمنعقدة اليومبـ، لمناقشةضمن، وجودخلال، مؤكدة أنّ إحداثيظل رهينإليها ويستند إلىوأشارت إلى رصدلـوتحسينبها، نافية في هذا الصدد صحةحولخلالأو حصولداخل، واصفة إياها بـوأوضحت أن بعضالمسجلة تعود لـيعانون من، قائلة:. وتابعت أنّمن سنةإلى سنةتؤكد أنّ أعلىفيتمّ تسجيلها سنةمن جملة)، في حين أنّسنةكانت في حدودوبخصوصخلال، نفتتسجيلفي، مؤكدة توفراللازم من، إلى جانب تعزيز، حيث تم تخصيص أكثر منلاقتناءكما أفادت بأنّلم تشمل سوىمن مجموع، مستنكرة في السياق ذاتهالتي تستهدفمن جهة أخرى، صرّحتبأنيندرج في إطار تجسيمالتي رسمها، والرامية إلى ترسيخوضمان حقفيوأوضحت أنّيكتسي أهمية خاصة باعتبارهفي إطاربعد المصادقة علىالمذكور بمقتضىوأبرزت حرصعلى أن تكونالمزمع تنفيذها خلال سنةمتناغمة معلهذا، من خلال مواصلة تطوير، إلى جانبوضمانفيوأكّدتأنه تم إعدادوفقتقوم على مواصلة تنفيذوالاستجابة لمتطلبات، مع الحرص على إحكامالمتاحة وتوجيهها نحو