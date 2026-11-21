نتائج المباريات



مباراة الأحد



الترتيب



في ما يليمبارياتلـالتي دارت اليوم: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي:: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي:: الملعب النابلي – النادي الأفريقي:: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري:: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه:: النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويتصدرمكوّن منالترتيب بـلكل فريق، فيما يحتلبـبعد فوزه المثير علىبنتيجة