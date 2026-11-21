البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
نتائج المباريات- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي: 92 – 86
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 72 – 76
- قاعة دار شعبان الفهري: الملعب النابلي – النادي الأفريقي: 58 – 62
- قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري: 45 – 70
- قاعة عزيز ميلاد: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه: 85 – 54
مباراة الأحد- الأحد 22 نوفمبر 2026: النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 28 | 15 |
| شبيبة القيروان | 28 | 15 |
| الاتحاد المنستيري | 28 | 15 |
| النجم الساحلي | 25 | 15 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 23 | 14 |
| نجم حلق الوادي | 22 | 15 |
| شبيبة المنازه | 21 | 15 |
| النادي الصفاقسي | 20 | 14 |
| النجم الرادسي | 20 | 15 |
| الملعب النابلي | 20 | 15 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 15 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 15 |
ويتصدر ثلاثي مكوّن من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري الترتيب بـ28 نقطة لكل فريق، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع بـ25 نقطة بعد فوزه المثير على نجم حلق الوادي بنتيجة 92 – 86.
نتائج المباريات- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي: 92 – 86
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 72 – 76
- قاعة دار شعبان الفهري: الملعب النابلي – النادي الأفريقي: 58 – 62
- قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري: 45 – 70
- قاعة عزيز ميلاد: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه: 85 – 54
مباراة الأحد- الأحد 22 نوفمبر 2026: النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 28 | 15 |
| شبيبة القيروان | 28 | 15 |
| الاتحاد المنستيري | 28 | 15 |
| النجم الساحلي | 25 | 15 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 23 | 14 |
| نجم حلق الوادي | 22 | 15 |
| شبيبة المنازه | 21 | 15 |
| النادي الصفاقسي | 20 | 14 |
| النجم الرادسي | 20 | 15 |
| الملعب النابلي | 20 | 15 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 15 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 15 |
ويتصدر ثلاثي مكوّن من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري الترتيب بـ28 نقطة لكل فريق، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع بـ25 نقطة بعد فوزه المثير على نجم حلق الوادي بنتيجة 92 – 86.
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