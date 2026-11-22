الأطباء المقيمون: التسجيل لاختيار تربصات دورة ديسمبر 2026 ينطلق يوم 23 نوفمبر والاختيار ابتداء من 3 ديسمبر (وزارة الصحة)
أصدرت وزارة الصحة، مساء يوم السبت، بلاغاً موجهاً إلى الأطباء المقيمين المعنيين باختيار تربصات دورة ديسمبر 2026، أعلنت فيه عن آجال وتفاصيل التسجيل بالمنصة واختيار التربّص.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل بالمنصة واختيار التربّص يتمان على مرحلتين، حيث يمكن التسجيل من الاثنين 23 نوفمبر على الساعة 9 صباحاً إلى الجمعة 27 نوفمبر 2026 على الساعة 6 مساءً، ويُجرى اختيار التربصات ابتداءً من الخميس 3 ديسمبر القادم.
وأضاف البلاغ أنه يُرجى ممن لم يستكمل تسجيله إتمامه على منصة اختيار التربصات عبر الرابط التالي: https://specialite.msante.tn
وذكّرت بأنه يكفي أن يكون الطبيب المقيم قد استعمل المنصة مرّة واحدة على الأقل لاختيار تربص في ديسمبر 2025 أو جوان 2026، أو لاختيار اختصاصه في أوت 2026، حتى يشارك في اختيار تربصه الجديد باستعمال بيانات الدخول السابقة، دون إعادة التسجيل.
ويختار كل طبيب مقيم تربصه حصرياً عبر المنصّة في الموعد المخصص لـمجموعته.
ودعت الوزارة المقيمين إلى التثبت مسبقاً من إمكان الدخول إلى حساباتهم ومتابعة بريدهم الإلكتروني، بما في ذلك ملف الرسائل غير المرغوب فيها، مؤكدة أنه عند تعذر الدخول أو للاستفسار عن موعد الجلسة، يُرجى مراسلة: specialite@rns.tn
وأوضحت الوزارة أن التسجيل بالمنصة واختيار التربّص يتمان على مرحلتين، حيث يمكن التسجيل من الاثنين 23 نوفمبر على الساعة 9 صباحاً إلى الجمعة 27 نوفمبر 2026 على الساعة 6 مساءً، ويُجرى اختيار التربصات ابتداءً من الخميس 3 ديسمبر القادم.
وأضاف البلاغ أنه يُرجى ممن لم يستكمل تسجيله إتمامه على منصة اختيار التربصات عبر الرابط التالي: https://specialite.msante.tn
وذكّرت بأنه يكفي أن يكون الطبيب المقيم قد استعمل المنصة مرّة واحدة على الأقل لاختيار تربص في ديسمبر 2025 أو جوان 2026، أو لاختيار اختصاصه في أوت 2026، حتى يشارك في اختيار تربصه الجديد باستعمال بيانات الدخول السابقة، دون إعادة التسجيل.
ويختار كل طبيب مقيم تربصه حصرياً عبر المنصّة في الموعد المخصص لـمجموعته.
ودعت الوزارة المقيمين إلى التثبت مسبقاً من إمكان الدخول إلى حساباتهم ومتابعة بريدهم الإلكتروني، بما في ذلك ملف الرسائل غير المرغوب فيها، مؤكدة أنه عند تعذر الدخول أو للاستفسار عن موعد الجلسة، يُرجى مراسلة: specialite@rns.tn
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