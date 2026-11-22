أصدرت، مساء يومموجهاً إلىالمعنيين باختيار، أعلنت فيه عنوأوضحتأنيتمان على، حيث يمكنمنعلى الساعةإلىعلى الساعة، ويُجرىابتداءً منالقادم.وأضافأنه يُرجى ممن لم يستكملإتمامه علىعبرالتالي:وذكّرت بأنه يكفي أن يكونقد استعمللاختيارفيأو، أو لاختيارفي، حتى يشارك فيباستعمال، دونويختار كلحصرياً عبرفيلـودعتإلىمن إمكانومتابعة، بما في ذلك، مؤكدة أنه عندأوعن، يُرجى مراسلة: