في إطار الاحتفال بشهر حماية الطفولة، نظّمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم السبت، بساحة برشلونة بالعاصمة، يوماً تحسيسيا مفتوحاً حول دور الطفل والأسرة في المحافظة على المرفق العام للنقل تحت شعار "الحجرة صغيرة... أما المضرّة كبيرة...".والتأم النشاط، بالشراكة مع وزارة النقل وعبر المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس الكبرى، بهدف التوعية بمخاطر ظاهرة رشق وسائل النقل العمومي والحفاظ على الملك العمومي وترسيخ ثقافة المواطنة لدى الناشئة وتوعيتهم بأن الفعل البسيط المتمثل في رمي حجرة قد تكون له عواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات.وشهد اليوم تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعليّة والفنّية والترفيهية التي تشرح للأطفال مخاطر رشق القطارات والحافلات وترسخ الرسائل التحسيسية بطريقة جاذبة، وفق بلاغ للوزارة.وأعرب الأولياء الحاضرون في هذه التظاهرة عن ارتياحهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن دور الأسرة أساسي في توجيه الأطفال وتوعيتهم بمخاطر مثل هذه السلوكيات.