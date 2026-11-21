توزيع الاعتمادات



"فرصة لاستحضار الخصائص الحضارية"



دور الأسرة



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موسم الحج



انطلقت، مساء اليومبـ، أشغالبين، والمخصصة لمناقشة مشروع، وذلك في إطار مناقشة مشروعللسنة القادمة.وتُقدّرلفائدةلسنةبنحو، مقابلمرسّمة بـ، أي بزيادة قدرهاووفقاً لما ورد فيبينبـبـ، تتوزع هذهعلىوفي كلمته في مستهل، اعتبرأن مناقشةلسنةتمثللاستحضارالتي تميّز، المعتز بدينه الحنيف والمنتمي إلى منظومة فكرية ترفضوأكدأنتحتلفي، بالنظر إلى طبيعة، ولا سيما تنفيذفي، وتيسير، ونشر قيم، فضلاً عن التصدي لمختلف أشكالكما دعا إلى اعتمادتجمع مختلف، مع إيلاء أهمية خاصة لـباعتبارها، وفق ما ينص عليهوأوضح أن توفيريقتضي مراعاة، واعتمادوتتولىتنفيذفي، من خلال ضبطالمتعلقة بـ، إلى جانب الإشراف على تسييروصيانتها وترميمها. وبلغ عدد، وفقالواردة بـإلى حدودالمنقضي، تتوزع بينوفي إطار تنظيم، تتجهإلى ترسيمقبل موفى، مع برمجة ترسيمخلال سنةكما تشرفعلى قطاع، في إطارمع، حيث يبلغ، منها، يؤمّها نحو، ويشرف على تأطيرهموتشملكذلك العناية بـوالتشجيع على حفظه، ودعمفي مجال، إلى جانب إحياء. كما تضطلع بدور أساسي في تنظيم، بالتنسيق مع، بهدف ضمان أداءمناسكهم في أفضلوتعملأيضاً على تأطيرمن، حفاظاً على، فضلاً عن النهوض بـ