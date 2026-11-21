المجموعة الأولى



الترتيب



المجموعة الثانية



الترتيب



في ما يليمبارياتلـللكرة الطائرة بعد إجراء لقاءاتاليوم: سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى:: اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي:: فتح حمام الأغزاز – النادي الصفاقسي:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|: اتحاد النقل الصفاقسي – الأولمبي القليبي:: مولودية بوسالم – النجم الساحلي:: نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|