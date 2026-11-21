بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لـبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بعد إجراء لقاءات الدفعة الثانية اليوم السبت:
المجموعة الأولىالسبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى: 3 – 0
- قاعة علي حفيظ: اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي: 0 – 3
- قاعة حمام الأغزاز: فتح حمام الأغزاز – النادي الصفاقسي: 0 – 3
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الصفاقسي | 14 | 5 |
| الترجي الرياضي | 12 | 5 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 9 | 5 |
| مستقبل المرسى | 5 | 5 |
| فتح حمام الأغزاز | 4 | 5 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 5 |
المجموعة الثانيةالجمعة 20 نوفمبر 2026
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل الصفاقسي – الأولمبي القليبي: 2 – 3
السبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة بوسالم: مولودية بوسالم – النجم الساحلي: 0 – 3
- قاعة بومهل: نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس: 3 – 1
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النجم الساحلي | 15 | 5 |
| مولودية بوسالم | 11 | 5 |
| الأولمبي القليبي | 9 | 5 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 5 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 5 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 5 |
المجموعة الأولىالسبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى: 3 – 0
- قاعة علي حفيظ: اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي: 0 – 3
- قاعة حمام الأغزاز: فتح حمام الأغزاز – النادي الصفاقسي: 0 – 3
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الصفاقسي | 14 | 5 |
| الترجي الرياضي | 12 | 5 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 9 | 5 |
| مستقبل المرسى | 5 | 5 |
| فتح حمام الأغزاز | 4 | 5 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 5 |
المجموعة الثانيةالجمعة 20 نوفمبر 2026
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: اتحاد النقل الصفاقسي – الأولمبي القليبي: 2 – 3
السبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة بوسالم: مولودية بوسالم – النجم الساحلي: 0 – 3
- قاعة بومهل: نادي حمام الأنف – اتصالات صفاقس: 3 – 1
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النجم الساحلي | 15 | 5 |
| مولودية بوسالم | 11 | 5 |
| الأولمبي القليبي | 9 | 5 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 5 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 5 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 5 |
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