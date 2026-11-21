أكد كيلاني بن مصطفى رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية أنّ المنتخب التونسي، للكرة الحديدية الحرة للرجال في اختصاص الثلاثي، سيستهل غدا الأحد مشواره في بطولة العالم التي تستضيفها خون كاين بتايلاندا من 20 الى 24 نوفمبر الجاري، مشيرا الى أنّ حظوظ النخبة الوطنية وافرة جدا لاعتلاء منصة التتويج.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي الذي يقوده المدرب الوطني عبد رؤوف العقيلي استعد جيدا لبطولة العالم وعازم على الذهاب بعيدا في المنافسة والمراهنة على الميدالية الذهبية، سيما بعد النتائج الايجابية التي تحققت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة باحراز ذهبية وبرونزيتين.واعتبر رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية أنّ المنتخب التونسي المكوّن من الرباعي خالد بوقريبة ومجدي الهمامي ورمزي العرقوبي وكارم بن حميدة سيخوض غمار المنافسة بالخبرة والطموح وسبق لعناصره أن توّجت بألقاب دولية كبرى، ذاكرا في هذا الشأن مجدي الهمامي الذي تُوّج ببطولة العالم في مسابقة الزوجي المختلط سنة 2017 وكارم بن حميدة الذي توّج مع المنتخب التونسي في شهر نوفمبر من العام الماضي بموريتانيا ببطولة افريقيا في اختصاص الثلاثي.وباستفساره عن سبل مزيد تطوير اللعبة في تونس، أفاد المتحدث أنّ الجامعة التونسية للكرة الحديدية تراهن في برنامج عملها على تكوين الشبان وصنع جيل جديد من الأبطال يحمل المشعل عن "رموز الخبرة" الذين ساهموا لسنوات طويلة في اعلاء الراية الوطنية عاليا سواء كان لدى الرجال، على غرار خالد بوقريبة الذي أحرز فضية بطولة العالم 2023، أو السيدات، على غرار القيدومة منى الباجي التي اعتلت منصة التتويج في أكثر من تظاهرة كبرى على غرار تتويجها ببطولة العالم 2023 في كوتونو بالبنين ودورة الألعاب العالمية 2025 بشينغدو الصينية حين توّجت بذهبية الرمي بالدقة.كما أضاف أنّ تطوير اللعبة سار أيضا على مستوى البطولة الوطنية من خلال انتظام المباريات الدورية وارتفاع عدد الفرق وعدد المجازين، مبرزا أنّ رياضة الكرة الحديدة كان يمكن أن تحظى أيضا باهتمام واسع وشعبية متنامية لدى الجمهور التونسي لو كانت مدرجة كرياضة أولمبية، وفق تعبيره.وفي هذا الشأن كشف رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدة أنّ هناك مساع كبيرة لدى الاتحاد الدولي للعبة لادراجها كرياضة أولمبية في الدورات القادمة خاصة بعدما كادت أن تدرج ضمن الاختصاصات الرياضية في دورة باريس 2024، مشددا على أنّ الوقت حان لادارج الكرة الحديدية كرياضة أولمبية.تجدر الاشارة الى أنّ الحظ لم يحالف خالد بوقريبة اليوم السبت في منافسات اختصاص الرمي بالدقة (الفردي) ببطولة العالم بعدما أخفق في بلوغ الأدوار النهائية، وفق ما أكده رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية.وتستحضر الذاكرة الرياضية التونسية محطات تاريخية في الكرة الحديدية ومنها الحصول على الميدالية الذهبية خلال بطولة العالم في اختصاص الثلاثي في دورات 1983 و1986 و1997، فضلا عن ذهبية بطولة العالم في اختصاص الرمي بالدقة سنة 2004 عبر سامي عطالله.وكان عبد الرؤوف العقيلي مدرب العناصر الوطنية أحد أذرع المثلث التونسي الذي توّج ببطولة العالم 1997 في مدينة مونبلييه بفرنسا الى جانب شقيقه طارق العقيلي وخالد لكحل.