شكلت البطولة الجهوية للعدو الريفي المدرسي، التي انتظمت اليوم السبت بمنطقة الشرايع-مشرق الشمس بولاية القصرين، بمشاركة 475 تلميذا وتلميذة من مختلف المستويات التعليمية، محطة لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية لدى الناشئة، في توجه يرمي إلى جعل الرياضة المدرسية منطلقا لتحديد الطاقات الواعدة وتوجيهها نحو مسارات التكوين والتألق الرياضي.وتندرج هذه التظاهرة، التي نظمتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين، بمشاركة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية والمندوبية الجهوية للتربية، وتحت إشراف السلط الجهوية وبالتعاون مع بلدية الشرايع-مشرق الشمس، ضمن جهود دعم الرياضة المدرسية وتعزيز حضورها بالمناطق الداخلية والحدودية، فضلا عن توظيفها في تأطير الناشئة وحمايتها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.وأفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين، هيثم الغضباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الدورة الثانية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى مشاركة ممثلين عن الجامعة التونسية لألعاب القوى لمواكبة المنافسات، بما يتيح رصد المواهب القابلة للتطوير، وذلك في انسجام مع الخطة الوطنية لإكتشاف المواهب الرياضية، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وخاصة في الإختصاصات الفردية.وأكد الغضباني أن الرهان لا يقتصر على الجانب التنافسي، بل يمتد إلى إعادة الإعتبار للرياضة المدرسية لانها فضاء للتأطير والتواصل مع التلاميذ، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو تقريب هياكلها من الشباب، ولا سيما بالمناطق الحدودية، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الرياضية وقدرتها على الإستجابة لتطلعاتهم.واعتبر أن احتضان الشرايع-مشرق الشمس لهذه البطولة يستند إلى مؤهلاتها الطبيعية والمجالية وقدرتها على استقبال التظاهرات الرياضية، مع العمل على استكشاف فضاءات أخرى بمختلف معتمديات الجهة لإحتضان أنشطة مماثلة، بما يعزّز موقع القصرين كوجهة للسياحة الإيكولوجية والجبلية ويفتح المجال أمام اختصاصات رياضية جديدة، من بينها الدراجات الهوائية.وأشار إلى أن النتائج التي حققتها ولاية القصرين في الدورة السابقة، بإحتلالها المراتب الثلاث الأولى وطنيا، تعكس ما تختزنه الجهة من طاقات رياضية واعدة، معتبرا أن تحسين ظروف التأطير والممارسة من شأنه أن يفتح أمامها آفاقا أوسع للتألق، وأن يجعل من أبطالها الصاعدين رافدا للمنتخبات الوطنية.ومن جهته، أوضح مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، منصف القاسمي، لوكالة "وات" أن مشاركة 475 تلميذا وتلميذة من المرحلتين الإبتدائية والإعدادية تندرج في إطار تشجيع الناشئة على ممارسة الأنشطة البدنية وإتاحة فرص التنافس وإبراز القدرات الفردية، إلى جانب ترسيخ الدور التربوي للرياضة في الوقاية من السلوكيات المضرة بالصحة النفسية والجسدية.ولفت القاسمي إلى أن محدودية الإمكانيات وغياب وسائل النقل حالا دون مشاركة بعض المدارس الابتدائية، معربا عن الأمل في تجاوز هذه الصعوبات والإرتقاء بالبطولة من المستوى الجهوي إلى المستوى الإقليمي، بما يضمن مشاركة أوسع للمؤسسات التربوية بالجهة .وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية، عبد الحفيظ بركانة، ل"وات" أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المؤسسات التربوية، بإعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تحصين التلاميذ من مخاطر المخدرات والتدخين والعنف، فضلا عن دورها في تنمية قدراتهم البدنية وترسيخ السلوك الإيجابي لديهم.وكشف أن توجهات المكتب الجامعي الجديد تتضمن الإنفتاح على اختصاصات رياضية إضافية، من بينها الدراجات الهوائية، عبر إحداث مسابقات وتظاهرات خاصة بها، بما يسمح باستثمار الكفاءات المتوفرة بالجهات وتوفير فرص جديدة لإكتشاف المواهب الرياضية.وبدوره، أفاد مندوب الرياضة المدرسية والجامعية بالقصرين، مراد قرمازي، ل"وات" بأن منافسات البطولة شملت مختلف الأصناف العمرية.وأضاف قرمازي أن منطقة الشرايع-مشرق الشمس راكمت تجربة لافتة في هذا الإختصاص، بعد إحرازها خلال السنة المنقضية ستة تتويجات فردية وتتويج جماعي، مكنها من احتلال المرتبة الأولى وطنيا في صنف المدارس الابتدائية، فضلا عن تتويجاتها في بطولات تونس للعدو الريفي المدرسي خلال سنتين متتاليتين.وأعرب عن أمله في أن تفضي منافسات هذه الدورة إلى نتائج مماثلة أو أفضل، تتيح للعناصر المتوجة تمثيل تونس في البطولة الإقليمية والنهائيات الوطنية.وعلى مستوى المشاركين، عبّر عدد من التلاميذ عن تعلقهم برياضتي العدو الريفي والقفز، اللتين تحولتا بالنسبة إلى بعضهم من مجرد هواية إلى شغف وطموح رياضي، مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه المنافسات تمنحهم فرصة لإختبار قدراتهم وتطوير أدائهم وخوض تجربة التنافس مع أقرانهم.