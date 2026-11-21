بطولة النخبة لكرة اليد: النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة لـبطولة النخبة لكرة اليد بعد إجراء لقاءات الدفعة الثانية اليوم السبت:
السبت 21 نوفمبر 2026- قاعة بني خيار: بعث بني خيار – الترجي الرياضي: 26 – 30
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – سبورتينغ المكنين: 24 – 25
- قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – المنزه الرياضي: 31 – 25
الجمعة 20 نوفمبر 2026- قاعة ساقية الزيت: نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي: 22 – 20
- قاعة طبلبة: نسر طبلبة – مكارم المهدية: 26 – 34
- قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي: 32 – 23
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 30 | 10 |
| نادي ساقية الزيت | 25 | 10 |
| النجم الساحلي | 24 | 10 |
| النادي الأفريقي | 23 | 10 |
| بعث بني خيار | 23 | 10 |
| سبورتينغ المكنين | 20 | 10 |
| جمعية الحمامات | 20 | 10 |
| نادي كرة اليد بجمال | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 10 |
| نسر طبلبة | 14 | 10 |
| المنزه الرياضي | 14 | 10 |
| الاتحاد التميمي | 10 | 10 |
السبت 21 نوفمبر 2026- قاعة بني خيار: بعث بني خيار – الترجي الرياضي: 26 – 30
- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – سبورتينغ المكنين: 24 – 25
- قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – المنزه الرياضي: 31 – 25
الجمعة 20 نوفمبر 2026- قاعة ساقية الزيت: نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي: 22 – 20
- قاعة طبلبة: نسر طبلبة – مكارم المهدية: 26 – 34
- قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – الاتحاد التميمي: 32 – 23
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| الترجي الرياضي | 30 | 10 |
| نادي ساقية الزيت | 25 | 10 |
| النجم الساحلي | 24 | 10 |
| النادي الأفريقي | 23 | 10 |
| بعث بني خيار | 23 | 10 |
| سبورتينغ المكنين | 20 | 10 |
| جمعية الحمامات | 20 | 10 |
| نادي كرة اليد بجمال | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 10 |
| نسر طبلبة | 14 | 10 |
| المنزه الرياضي | 14 | 10 |
| الاتحاد التميمي | 10 | 10 |
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