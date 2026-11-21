المطالبة بفتح المناظرات



العقوبات البديلة ووضع السجون



1112 مليون دينار لميزانية العدل



عدم تنفيذ الأحكام القضائية



الوضعية العقارية



خطة ناطق رسمي



76 سؤالاً دون إجابة



المحكمة الدستورية



قانون الشيكات



النفقة



تركزت مداخلات أعضاءخلالحولضمن مشروع، عشية اليوم، حول ملفات، ولا سيما، و، و، وفي مختلف، وذلك خلالانعقدت بـوتطرقت مداخلات النواب إلى جملة منالتي تواجه، إلى جانب الدعوة إلى، و، وباسم، فضلاً عنالمتعلق بـبعد مرور نحوعلىعليه.وفي علاقة بـ، تجددتبـلـ، معللمشاركة.ودعت النائبةإلى تحديدلهذه، مؤكدة أنيفاقمفيوينعكس مباشرة علىوشدّدت النائبةعلى ضرورة، معتبرة أنها تندرج ضمن تكريس، وتساهم في الحد منداخلوفي هذا السياق، أثار عدد من النواب، حيث وصفظروفبأنها، محذراً من تداعياتخلالعلى أوضاعوأكد النائبأهمية مواصلةفي، معتبراً أنيجب أن يقوم علىتجمع بينوعلى مستوى، اعتبرأن تخصيصلـ، بنسبةمقارنة بـوالترفيع في، يعكسان أهميةكما طالب بـفي، مشيراً إلى أهمية تطويرلهذهوشكّلت مسألة، وخاصة، إحدى أبرز. وأكدت النائبةأن استمراريعرقلويهددكما نبّهت إلى، حيث ينتظر بعضللحصول على، بسببمن جهته، أثار النائبمسألةفي تونس، معتبراً أنها من أبرزأمام تقدم نسق إنجاز، في ظلوفي ما يتعلق بـ، دعا النائبإلى إرساءداخل، معباسموباسم، بما يضمنكما طالب النائببـمع مسألةعلىوفي سياق متصل، أثار النائبما اعتبرهمنفيعنالموجهة إليها من، مشيراً إلى أنمن مجموعموجهة إلىما تزالكما تساءل عن أسبابفي استكمالالمتعلق بـالمنصوص عليها بـواعتبرت النائبةأن إرساءواستكماليمثلانمهماً، وضمانة لـواستأثرالمتعلق بـبجانب هام من، في ظلبشأنعلىواعتبر النائبأنمثّللتفادي، مشيراً في المقابل إلى استمرارفي تطبيق بعض، خاصة فيأما النائب، فقد قدّملـ، مستنداً إلى أرقام نسبها إلى، تفيد بتراجع عددبنسبة، وانخفاضبنسبةمنذ سنة، مشيراً إلى تراجع عددمنإلى نحوأما النائبفقد أثار موضوع، مذكراً بـالتي تقدم بها عدد منوالتي قال إنها تهدف إلى، دون أن يكونبسببحلاً.