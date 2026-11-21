يواجه نحوصعوبات في الحمل والإنجاب، أي بمعدل زوج واحد من بين كل خمسة أزواج، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للخصوبة البشرية، الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب،وشدّد السخيري، على هامش المؤتمر العلمي الأول حول عوائق الخصوبة لدى الأزواج، الذي تنظمه الجمعية بالعاصمة، على أهمية تعزيز التوعية بمشكلات الخصوبة والعوامل المتسببة في صعوبات الحمل والإنجاب، وتطوير التشخيص المبكر وتيسير توجيه المعنيين إلى الاختصاصيين.وفي ما يتعلق بالوضع الديمغرافي في تونس، أشار إلى تراجع معدل الخصوبة إلى نحو، مقابلباعتباره المستوى اللازم لضمان تجدد الأجيال، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس تحولات اجتماعية واقتصادية، من أبرزها تأخر سن الزواج وتغير أنماط الحياة والظروف الاقتصادية، فضلا عن تراجع الإقبال على الإنجاب.ولفت إلى أن سياسات تنظيم الأسرة التي اعتمدتها تونس منذ عقود كانت تستجيب لواقع ديمغرافي اتسم بارتفاع عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة، غير أن التحولات الراهنة تستدعي إيلاء مسألة الإنجاب والصحة الإنجابية مزيدا من الاهتمام.وبيّن أن الجمعية التونسية للخصوبة البشرية، التي تأسست منذ عشر سنوات، تعمل على نشر المعرفة العلمية وتعزيز التوعية لدى مختلف المتدخلين في المجال الصحي، من أطباء الخط الأول وأطباء الطب العام والصيادلة والقوابل، بما يساعدهم على التعرف على حالات تأخر الحمل والإنجاب وتقديم الإرشادات الأولية اللازمة، فضلا عن تسهيل توجيه الأزواج المعنيين إلى الأطباء المختصين.وأكد أن الجمعية تسعى إلى الاضطلاع بدور حلقة وصل بين الأطباء والمواطنين، من خلال تقريب المعلومة العلمية وتيسير النفاذ إليها، بما يساعد على فهم مشكلات الخصوبة والتوجه إلى الاختصاصيين في الوقت المناسب.وأوضح أن اللقاء العلمي حول عوائق الخصوبة لدى الأزواج يتناول مختلف المسائل المرتبطة بالخصوبة لدى الرجل والمرأة، ويهدف إلى التعريف بأحدث المستجدات العلمية والطبية في مجال المساعدة على الإنجاب، بمشاركة أطباء ومختصين من تونس والخارج، من بينهم أطباء من فرنسا، ولا سيما من مستشفى كوشان بباريس.وأضاف أن المشاركين يمثلون اختصاصات متعددة ومتكاملة، تشمل طب النساء والتوليد وطب المسالك البولية وبيولوجيا الصحة، إلى جانب المختصين في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ولا سيما عمليات الإخصاب خارج الجسم، بما يتيح تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين في مجال التكفل بمشكلات الخصوبة.وبخصوص المحاور العلمية للمؤتمر، أفاد السخيري بأنها تتناول موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول، وهو اضطراب يتمثل في وجود نسيج شبيه ببطانة الرحم داخل الجدار العضلي للرحم، فيما يتناول الثاني، من حيث سبل التشخيص والحلول الطبية الممكنة.وأكد أن تشخيص مثل هذه الحالات لا يعني بالضرورة استحالة الإنجاب، إذ تتوفر حلول وتدخلات طبية يمكن أن تساعد الأزواج على تجاوز صعوبات الخصوبة، بفضل تكامل جهود المختصين في أمراض النساء والتوليد وطب المسالك البولية وتقنيات المساعدة على الإنجاب.وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين المختصين والارتقاء بالتكفل بالأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، مشيرا إلى أن الجمعية تتطلع مستقبلا إلى تنظيم لقاءات علمية مفتوحة للعموم، بهدف توسيع نطاق التوعية وتبسيط المعلومات المتعلقة بالخصوبة ومشكلاتها وسبل التعامل معها.