ينظم المعهد الفرنسي بتونس لقاء فكريا بعنوان "الذكاء الاصطناعي: هل هي نهاية المؤلّف؟ ما الذي يغيّره الذكاء الاصطناعي في الأدب؟." وذلك يوم الثلاثاء 24 نوفمبر بداية من السادسة مساء.هذا اللقاء الذي تحتضنه قاعة العروض بالمعهد الفرنسي بتونس العاصمة، ويلتئم في إطار تظاهرة "نوفمبر الرقمي"، يشارك فيه كل من سامية قصاب شرفي وصابر المنصوري ومهدي خوجة وعائشة بوبكر.ويدير النقاش في هذه الجلسة رؤوف المدلجي، علما أن هذا اللقاء حرّ ومجاني.وفي ورقة تقديمية لمحتوى هذه الجلسة الحوارية طرح المنظمون جملة من النقاط من بينها أن الذكاء الاصطناعي يكتب النصوص ويقلّد الأساليب، ويبتكر القصص. ولكن ما تأثيره على الأدب؟ ماذا يحدث لصوت المؤلّف عندما يصبح بالإمكان إسناد الكتابة إلى آلة؟ وكيف تتغيّر تجربة القارئ أمام نصّ لا يعرف كيف كُتب، ولا من أنتجه؟.وأشار المنظمون إلى أن هذا اللقاء يدعو إلى التفكير في التحوّلات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في الإبداع الأدبي والقراءة والنقد. كما سيتناول الحاضرون بالدرس مسألة الأصالة والخيال ومكانة الكتابة والتحرير والعلاقة القائمة على الثقة مع القرّاء، لمحاولة الإجابة عن سؤال ماذا ننتظر من الكتاب؟ وما الذي نرغب في أن نجد فيه من بصمة إنسانية؟