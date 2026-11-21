الرابطة الأولى (الجولة الثامنة – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لـبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي دارت اليوم السبت:
نتائج الدفعة الثانية- ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 1 – النادي البنزرتي 0 (هدف محمد أمين الخميسي في الدقيقة 87)
- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري 2 – النجم الساحلي 0 (أهداف رائد بوشنيبة في الدقيقة 39 وريان بوقديدة في الدقيقة 45+2)
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي 2 – شبيبة العمران 1 (أهداف جاك مبي في الدقيقة 33 وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 90، مقابل هدف عدي بالحاج من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7)
نتائج الجمعة 20 نوفمبر 2026- ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف 0 – نجم المتلوي 3
- ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي 1 – مستقبل المرسى 1
- ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة: أمل حمام سوسة 0 – تقدم ساقية الداير 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| النادي الأفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| النادي البنزرتي | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| شبيبة العمران | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| نجم المتلوي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
مباريات الأحدوتُستكمل بقية مباريات الجولة غداً الأحد انطلاقاً من الساعة 14:30 وفقاً للبرنامج التالي:
- ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الأفريقي – الترجي الرياضي
- ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان
نتائج الدفعة الثانية- ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 1 – النادي البنزرتي 0 (هدف محمد أمين الخميسي في الدقيقة 87)
- ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري 2 – النجم الساحلي 0 (أهداف رائد بوشنيبة في الدقيقة 39 وريان بوقديدة في الدقيقة 45+2)
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي 2 – شبيبة العمران 1 (أهداف جاك مبي في الدقيقة 33 وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 90، مقابل هدف عدي بالحاج من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7)
نتائج الجمعة 20 نوفمبر 2026- ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف 0 – نجم المتلوي 3
- ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي 1 – مستقبل المرسى 1
- ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة: أمل حمام سوسة 0 – تقدم ساقية الداير 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| الترجي الرياضي | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| النادي الأفريقي | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| النادي البنزرتي | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| شبيبة العمران | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| نجم المتلوي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| الترجي الجرجيسي | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
مباريات الأحدوتُستكمل بقية مباريات الجولة غداً الأحد انطلاقاً من الساعة 14:30 وفقاً للبرنامج التالي:
- ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الأفريقي – الترجي الرياضي
- ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان
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