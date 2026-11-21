نتائج الدفعة الثانية



نتائج الجمعة 20 نوفمبر 2026



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مباريات الأحد



في ما يليفي أعقابمن مبارياتلـلكرة القدم، التي دارت اليوم: الملعب التونسي– النادي البنزرتي(هدففي الدقيقة: الاتحاد المنستيري– النجم الساحلي(أهداففي الدقيقةفي الدقيقة: النادي الصفاقسي– شبيبة العمران(أهداففي الدقيقةمنفي الدقيقة، مقابل هدفمنفي الدقيقة: نادي حمام الأنف– نجم المتلوي: الأولمبي الباجي– مستقبل المرسى: أمل حمام سوسة– تقدم ساقية الداير| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|وتُستكمل بقية مبارياتغداًانطلاقاً من الساعةوفقاً للبرنامج التالي:: النادي الأفريقي – الترجي الرياضي: الترجي الجرجيسي – اتحاد بن قردان