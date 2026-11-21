الفصل 66: إلزام شركات التوصيل بقائمة اسمية



الفصل 67: معلوم بـ20 ديناراً على تسجيل الهواتف



الفصل 68: التخفيض في المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة



الفصل 69: إعفاء أجهزة الدفع الإلكتروني



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