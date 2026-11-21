بلدية مدينة تونس: تنفيذ تدخل بمحيط السوق البلدي بحي الخضراء في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي
نفّذت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس والفرقة المركزية بإدارة الشرطة البلدية، صباح اليوم السبت، تدخلاً بمحيط السوق البلدي بحي الخضراء بالعاصمة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لـظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجاوزات المسجلة بـالطريق العام.
وتم هذا التدخل بالتنسيق مع المصالح البلدية التي تولّت توفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة، وأسفر عن حجز 41 كرسياً من أنواع مختلفة (بلاستيكية وحديدية) و15 طاولة متنوعة ورفع حمولة شاحنة من العوارض الحديدية والإسمنتية، إلى جانب تحرير 5 مخالفات صحية، وفق بلاغ نشرته بلدية مدينة تونس.
وتم هذا التدخل بالتنسيق مع المصالح البلدية التي تولّت توفير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة، وأسفر عن حجز 41 كرسياً من أنواع مختلفة (بلاستيكية وحديدية) و15 طاولة متنوعة ورفع حمولة شاحنة من العوارض الحديدية والإسمنتية، إلى جانب تحرير 5 مخالفات صحية، وفق بلاغ نشرته بلدية مدينة تونس.
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