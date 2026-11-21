نفّذت، صباح اليومبمحيط، في إطار مواصلةالرامية إلى التصدي لـالمسجلة بـوتم هذابالتنسيق معالتي تولّت توفيراللازمة، وأسفر عنمن أنواع مختلفة () ومن، إلى جانب، وفقنشرته