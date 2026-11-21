شاركت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في أشغال الدورة 23 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول افريقيا وشمال أوروبا الذي انعقد بالعاصمة النرويجية أوسلو يومي 19 و20 نوفمبر 2026.وشاركت المديرة العامة بالنيابة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية، سارة شعواني عبيدي، التي مثلت وزارة الخارجية، بهذه المناسبة، في حلقة النقاش التي تمحورت حول "التحديات الدولية والمصالح المشتركة: وجهات نظر دول أفريقيا وشمال أوروبا حول التعاون متعدد الأطراف".وذكّرت، وفق بلاغ نشر اليوم السبت على المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بالتزام تونس بالتعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يواجهها العالم، مجددة دعوة بلادنا إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة والمنظومة المالية الدولية واعتماد مقاربة تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا ونجاعة، ودعم تمثيلية القارة الأفريقية وتعزيز آليات مشاركتها في صياغة السياسات والقرارات الدولية.كما أكدت على مركزية الحوار والوقاية والتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي وعلى أن تحقيق السلم والأمن في العالم مرتبط بايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.وثمّنت المديرة العامة بالنيابة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين افريقيا ودول شمال أوروبا ودعت إلى دعمها من خلال ارساء شراكة قائمة على تعزيز الاستثمارات في القارة والنهوض بالتبادل التجاري ودعم التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية.