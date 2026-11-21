تنظم نوادي الطلبة السفراء للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، يوم غد الأحد 22 نوفمبر 2026 بمدينة سوسة، التظاهرة الرياضية التضامنية "س و س ران .. خطوات إنسانية من أجل كفالة 1000 طفل جديد" ((SOS RUN، وفق ما أعلنته الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س".وأفادت الجمعية، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه من المنتظر مشاركة نحو 2000 شخص من الطلبة والعدائين المحترفين والهواة ومختلف فئات المجتمع، في هذه المبادرة التي تجمع بين الرياضة والعمل التطوعي، وتجعل من النشاط الرياضي وسيلة لدعم الطفولة فاقدة السند العائلي.وتهدف هذه التظاهرة بالأساس إلى المساهمة في كفالة 1000 طفل جديد، وتعزيز ثقافة التضامن والمشاركة المجتمعية، من خلال تعبئة الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو دعم برامج الجمعية وجهودها الرامية إلى توفير الرعاية والحماية والإحاطة للأطفال فاقدي السند العائلي.ويتضمن برنامج التظاهرة سباقين على مسافتَي 5 و10 كيلومترات، انطلاقا من قرية الاطفال "س و س" اكودة، في موعد رياضي مفتوح أمام مختلف الفئات، بما يتيح للجميع فرصة المشاركة والمساهمة في هذه المبادرة الإنسانية، مهما اختلفت مستوياتهم الرياضية.وبالتوازي مع السباقات، سيتم تركيز فضاء تفاعلي على مستوى خط الانطلاق في شكل قرية متنقلة تتيح للمشاركين والزوار فرصة التعرف على الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" ورسالتها الإنسانية ومختلف برامجها وتدخلاتها في مجال حماية الطفولة ودعم الأسرة.وسيضم هذا الفضاء ألعابا وأنشطة ترفيهية موجهة للأطفال، ومعرضا لمنتجات "س و س ستور" SOS Store)) إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية في إطار شهر حماية الطفولة لسنة 2026، بما يجعل من التظاهرة فرصة للتعريف بعمل الجمعية وتعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وضمان حقوقهم.وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لسلسلة من الأنشطة الإنسانية والتضامنية التي ساهمت فيها نوادي الطلبة السفراء بالشراكة مع الجمعية، من بينها رحلة PAP ومخيم الأمل، وهي مبادرات عكست انخراط الشباب في العمل التطوعي وإيمانهم بدورهم في خدمة قضايا الطفولة ومساندة الأطفال والعائلات التي تحتاج إلى الدعم.واعتبرت أن هذه المبادرات تبرز أهمية شبكة الطلبة السفراء باعتبارها قوة شبابية فاعلة في التعريف برسالة الجمعية وتوسيع دائرة التضامن حولها، حيث تضم أكثر من 4000 طالب، وتنشط من خلال نوادٍ في أكثر من 105 جامعات ومؤسسات للتعليم العالي.وفي هذا الإطار، يوجه الطلبة المتطوعون دعوة مفتوحة إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وإلى كافة التونسيين داخل تونس وخارجها، للمساهمة في تحقيق هدف كفالة 1000 طفل جديد، من خلال الانخراط في جهود الكفالة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية www.sosve.tn والقيام بدورهم الإنساني والوطني في دعم الأطفال فاقدي السند العائلي، وفق ذات البلاغ.