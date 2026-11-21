الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجدد دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للفيفا
جدّد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً لـلاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه المسؤول السويسري اليوم السبت عن زيادة هائلة في مبالغ المنح المقدمة لكل اتحاد عضو في الفيفا.
وفي كلمة ألقاها خلال الجمعية العمومية العادية لـلاتحاد القاري في أبوجا بنيجيريا، قال موتسيبي إن الكاف يدعم إنفانتينو لـولاية أخرى في مواجهة منافسيه رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو والرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما.
وقال موتسيبي: "لاحظت خلال السنوات الخمس الماضية (كرئيس للكاف) التزامه العميق. جياني أنت تحظى بدعمنا بين اتحادات الكاف البالغ عددها 54 اتحاداً".
25 مليون دولار بدلاً من 8 ملايينوقال إنفانتينو إنه سيواصل وضع تطوير كرة القدم في إفريقيا على رأس أولوياته طوال فترة رئاسته لـالفيفا، مضيفاً: "ستجدون دائماً في شخصي وفي الفيفا شريكاً موثوقاً به، وأخاً يمكن الاعتماد عليه لنضمن أن تصبح أحلامنا جميعاً حقيقة واقعة".
وأكد إنفانتينو مجدداً الخطة الرامية إلى زيادة المنحة الممنوحة لـلاتحادات الأعضاء في الفيفا حول العالم بـأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصبح 25 مليون دولار بدلاً من ثمانية ملايين حالياً على مدار أربع سنوات.
وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بداية من جانفي 2027، أي قبل ثلاثة شهور من انتخابات رئاسة الفيفا في المغرب.
برنامج "فيفا فورورد 4.0"وكانت خطة زيادة المنح في إطار برنامج "فيفا فورورد 4.0" الجديد قد طُرحت في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتم المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الفيفا الشهر المقبل.
وقال إنفانتينو: "عندما انتُخبت لأول مرة (عام 2016) كان كل اتحاد يتلقى من الفيفا 250 ألف دولار سنوياً أو مليون دولار كل أربع سنوات لتطوير كرة القدم".
وأضاف: "الآن بعد مرور 10 سنوات، ستتلقون 25 مليون دولار لاستثمارها في تطوير كرة القدم. وسنعمل على زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك".
دعم "الكونميبول"وجدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أمس الجمعة تأييده بـالإجماع لـترشح إنفانتينو لـولاية أخرى، حيث دعمت كافة الاتحادات العشرة الأعضاء في الاتحاد القاري ترشيحه.
وفي كلمة ألقاها خلال الجمعية العمومية العادية لـلاتحاد القاري في أبوجا بنيجيريا، قال موتسيبي إن الكاف يدعم إنفانتينو لـولاية أخرى في مواجهة منافسيه رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو والرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما.
وقال موتسيبي: "لاحظت خلال السنوات الخمس الماضية (كرئيس للكاف) التزامه العميق. جياني أنت تحظى بدعمنا بين اتحادات الكاف البالغ عددها 54 اتحاداً".
25 مليون دولار بدلاً من 8 ملايينوقال إنفانتينو إنه سيواصل وضع تطوير كرة القدم في إفريقيا على رأس أولوياته طوال فترة رئاسته لـالفيفا، مضيفاً: "ستجدون دائماً في شخصي وفي الفيفا شريكاً موثوقاً به، وأخاً يمكن الاعتماد عليه لنضمن أن تصبح أحلامنا جميعاً حقيقة واقعة".
وأكد إنفانتينو مجدداً الخطة الرامية إلى زيادة المنحة الممنوحة لـلاتحادات الأعضاء في الفيفا حول العالم بـأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصبح 25 مليون دولار بدلاً من ثمانية ملايين حالياً على مدار أربع سنوات.
وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بداية من جانفي 2027، أي قبل ثلاثة شهور من انتخابات رئاسة الفيفا في المغرب.
برنامج "فيفا فورورد 4.0"وكانت خطة زيادة المنح في إطار برنامج "فيفا فورورد 4.0" الجديد قد طُرحت في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتم المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الفيفا الشهر المقبل.
وقال إنفانتينو: "عندما انتُخبت لأول مرة (عام 2016) كان كل اتحاد يتلقى من الفيفا 250 ألف دولار سنوياً أو مليون دولار كل أربع سنوات لتطوير كرة القدم".
وأضاف: "الآن بعد مرور 10 سنوات، ستتلقون 25 مليون دولار لاستثمارها في تطوير كرة القدم. وسنعمل على زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340206