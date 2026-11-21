25 مليون دولار بدلاً من 8 ملايين



برنامج "فيفا فورورد 4.0"



دعم "الكونميبول"



جدّد، رئيس، دعمه لإعادة انتخابرئيساً لـ، وذلك في الوقت الذي أعلن فيهاليومعنفيالمقدمة لكلفيوفي كلمة ألقاها خلاللـفي، قالإنيدعملـفي مواجهة منافسيهوقالوقالإنه سيواصل وضععلى رأسطواللـ، مضيفاً:وأكدمجدداًالرامية إلى زيادةالممنوحة لـفيحول العالم بـ، لتصبحبدلاً منحالياً على مداروستدخل هذهحيزبداية من، أي قبلمنفيوكانتفي إطار برنامجالجديد قد طُرحت فيالماضي، ومن المقرر أن يتمعليها خلالالشهر المقبل.وقالوأضاف:وجددأمستأييده بـلـلـ، حيث دعمت كافةالأعضاء فيترشيحه.