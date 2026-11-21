أعلن بايرن ميونيخ متصدر بطولة ​الدرجة الأولى الألمانية لكرة ‌القدم اليوم السبت خضوع مهاجمه ‌هاري كين لجراحة ‌ناجحة عقب تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر خلال التعادل 1-1 أمام ⁠ضيفه كولن في البطولة أمس الجمعة.وخرج الدولي الإنقليزي (33 عاما) مصابا بعد 20 دقيقة من ​مواجهة كولن، وقال النادي البافاري حينها إنه خضع لفحوصات كشفت ⁠عن إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر.ولم يحدد النادي فترة غياب ⁠كين عن الملاعب لكن تقارير صحفية محلية أشارت إلى أنه سيغيب نحو ثلاثة شهور.وأضاف النادي في بلاغ على موقعه الرسمي "سيبدأ اللاعب الآن برنامجه التأهيلي".وكتب قائد منتخب إنقلترا عبر حسابه على تطبيق إكس "هذه تقلبات الحياة!. ​بالتأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الإصابة، لكنها كما هو الحال دائما، فرصة لإظهار ‌الصمود والتحسن استعدادا لعام 2027. سأعود بحيوية وجاهزية تامة للمرحلة الحاسمة من الموسم".وخاض كين، الفائز بالكرة ⁠الذهبية لأفضل لاعب في العالم ‌هذا العام، 16 مباراة مع بايرن في كافة المسابقات هذا الموسم وسجل فيها 10 أهداف ولعب 10 تمريرات حاسمة.كما أعلن النادي البافاري أن لاعبه الفرنسي مايكل أوليسه أصيب بكدمة في القدم بعدما خرج هو الآخر ‌في التعادل أمام كولن، ⁠مشيرا إلى أنه سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون إضافة المزيد من التفاصيل.ويتصدر بايرن ترتيب البطولة ‌برصيد 22 نقطة من عشر مباريات فيما يملك كولن عشر نقاط في المركز ‭14‬.ويحل بايرن ضيفا على ليل ‌الفرنسي ⁠يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات مرحلة البطولة بكأس رابطة أبطال أوروبا.