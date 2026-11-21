انطلقت، اليوم السبت بتونس، أشغال المؤتمر العلمي الأول حول عوائق الخصوبة لدى الأزواج "Fertility axis"، الذي تنظمه الجمعية التونسية للخصوبة البشرية بمشاركة أطباء ومختصين من تونس والخارج.ويتيح هذا اللقاء العلمي الفرصة للأطباء والأخصائيين لمناقشة المستجدات العلمية في مجال طب وجراحة الإنجاب، وتبادل الخبرات بشأن سبل تشخيص اضطرابات الخصوبة وعلاجها وتحسين التكفل الطبي بالأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب.ويتضمن برنامج المؤتمر جلستين علميتين، تخصص الأولى لموضوع العضال الغدي الرحمي والمساعدة الطبية على الإنجاب، وتتطرق إلى التغيرات التي يمكن أن يكشف عنها التصوير الطبي ومدى تأثيرها على الحمل، وسبل تحسين التكفل الطبي بالنساء المصابات بهذه الحالة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب، فضلا عن الاستراتيجيات الجراحية والتداخلية الرامية إلى المحافظة على الخصوبة.ويؤثث هذه الجلسة أخصائي أمراض النساء والتوليد والتصوير بالصدى والتشخيص قبل الولادة، زياد كمون، وأخصائي أمراض النساء والتوليد بفرنسا، بيترو سانتولي، إلى جانب الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد إيناس حفيظ وحاتم فريخة، اللذين يتناولان الاستراتيجيات الجراحية والتداخلية للحفاظ على الخصوبة.أما الجلسة الثانية، فتخصص لموضوع انعدام الحيوانات المنوية، تحت عنوان "انعدام الحيوانات المنوية ليس قدرا محتوما"، وتتطرق إلى الفحوصات التشخيصية وسبل تحسين أخذ العينات من الخصية في حالات انعدام الحيوانات المنوية غير الانسدادي، إلى جانب الجوانب البيولوجية المرتبطة بهذه الحالة، وطرق أخذ العينات بالتزامن مع عملية الحقن المجهري أو في مرحلة سابقة لها.ويشارك في تأثيث هذه الجلسة أخصائي جراحة المسالك البولية، أمين الهرمي، والصيدلي المختص في البيولوجيا، أحمد الشرقي، إلى جانب مداخلة حول توقيت أخذ العينات في حالات انعدام الحيوانات المنوية وعلاقته بالحقن المجهري.ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى مواكبة التطورات في مجالات طب وجراحة الإنجاب والمساعدة الطبية على الإنجاب، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات بين المختصين، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين التكفل بالأزواج الذين يعانون من عوائق الخصوبة.