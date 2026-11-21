إدماج المساجين في سوق الشغل



تعزيز قدرات مرفق العدالة



المحاكم العقارية والأراضي الاشتراكية



وفاة 20 سجيناً خلال موجة الحر



33 ألف سجين مقابل طاقة استيعاب 17 ألفاً



مثّل، و، إضافة إلى ضرورة، أبرز المحاور التي طرحها النواب فيبينلـمن مشروع، وذلك بحضوروطالبت النائبةبضرورة العمل على، وخاصة في مجال، مبيّنة أنيجب أن يكون دورهوفي نفس السياق، أكدت النائبةأنهو، ولابد من العمل علىمن أجل القضاء على، وطرحتداخلكما شددت على أهمية إحداثبعد انقضاءللحصول علىمن أجل بعث، وإحداثتتضمنوفي ما يتعلق بـ، شددت النائبةعلى أهمية التركيز علىلضمان حسن سيروانتقدت النائبةالصعوبات التي يواجههامن الوصول إلى، مشيرة إلى أنفي تونس تفتقر إلىالتي تيسّر تحركوعرجت النائبةعلى النقطة المتعلقة بـ، خاصة منها، داعية إلى ضرورة الحرص على حل هذاودعتإلى اعتمادللأطراف التي تستغللـ، معتبرة أنهملبعضوبخصوص دور، بيّن النائبضرورة تجاوزالتي تعرفها، ودعمبـوفي نفس السياق، اعتبر النائبأنأصبحتأمامفي العديد من، وخاصة منها، داعياًإلى العمل علىللعديد منوطالب النائببـالتي تقف وراءخلال، وملابساتها وترتيبوعدم، داعياً إلى تحسينوفتحأمامكما شدد على ضرورة إطلاق سراح ما اعتبرهم، ولملاحقةمن جانبه، طالب النائببإصدارعن مجموعالذين وصفهم بـمن أجل استكمالوتحدث النائبعن، مشيراً إلى أن عددفي تونس يبلغ حواليمقابللا تتجاوز، معتبراً أن هذهقد تؤدي إلىغير متطابقة معواعتبر أن لكلالحق فيمن جهته، اعتبر النائبأن أداءفي مجال، مطالباًبـلإنقاذ