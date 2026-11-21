حجز 5 صفائح من "الزطلة" والاحتفاظ بمروجَين اثنين
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس من حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي والاحتفاظ بمروجَين اثنين، في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أكده مصدر مطلع اليوم السبت لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتفيد المعطيات أنه إثر توفر معلومات حول نشاط شخصين يُشتبه في تورطهما في ترويج المواد المخدرة وترددهما على أحد الأحياء السكنية بجهة بومهل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض عليهما إثر نصب كمين محكم، وذلك بعد محاولتهما الفرار.
وأضاف المصدر أنه وبـتفتيش المعنيين، تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب سيارة يُشتبه في استغلالها في نقل المواد المخدرة.
وبـالتحري معهما، اعترفا بما نُسب إليهما من أفعال. وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بـالاحتفاظ بهما من أجل شبهة ترويج المواد المخدرة، وفق ذات المصدر.
وتفيد المعطيات أنه إثر توفر معلومات حول نشاط شخصين يُشتبه في تورطهما في ترويج المواد المخدرة وترددهما على أحد الأحياء السكنية بجهة بومهل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض عليهما إثر نصب كمين محكم، وذلك بعد محاولتهما الفرار.
وأضاف المصدر أنه وبـتفتيش المعنيين، تم حجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب سيارة يُشتبه في استغلالها في نقل المواد المخدرة.
وبـالتحري معهما، اعترفا بما نُسب إليهما من أفعال. وبمراجعة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت بـالاحتفاظ بهما من أجل شبهة ترويج المواد المخدرة، وفق ذات المصدر.
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