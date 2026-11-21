ينظم المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد (جامعة القيروان)، بالشراكة مع مخبر البحث «المغرب العربي العمران المتعدد»، المؤتمر الدولي السابع «البينيّ: Metaxu — فتن الفن ومفاتنه» أيام 25 و26 و27 نوفمبر 2026 بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد.ويُعدّ هذا المؤتمر فضاءً للقاء الباحثين والفنانين والأكاديميين، لتبادل الرؤى حول الفن وما يحمله من فتنة ومفاتن، وحول ما بين الحدود من مساحات للتأمل والإبداع.ويستضيف هذا المؤتمر الدولي باحثين وعلماء مرموقين قادمين من جميع أنحاء تونس والجزائر وفرنسا. ويشتهر هؤلاء المتخصصون بتميز أعمالهم ومساهماتهم البارزة في البحث العلمي في مجالات الفن والتصميم والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وسوف يثريون حواراتنا بخبراتهم وأفكارهم وتجاربهم، حسب منظمي التظاهرة.وسيساهم ضيوف المؤتمر خلال ثلاثة أيام من اللقاءات والمناقشات وتبادل المعرفة، بشكل فعال في جعل هذا الحدث مساحة متميزة للحوار العلمي والابتكار والتعاون الدولي.