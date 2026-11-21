تنتظم الدورة 11 لمعرض تحف وهدايا آخر السنة، من 11 الى 20 ديسمبر 2026 بفضاء دار نابل - سيدي علي عزوز، ببادرة من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل، بالتعاون مع جمعية صيانة بالمدينة ذاتها.وبين منظمو المعرض انه يتعين على الحرفيين والمؤسسات الحرفية الراغبين في المشاركة تقديم مطلب في الغرض لدى المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل في أجل أقصاه 5 ديسمبر 2026.ويعد هذا المعرض، الذي ينتظر ان يفتح أبوابه يومياً من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 20.00 مساء، مناسبة مميّزة لعرض وترويج المنتوجات التقليدية التونسية المبتكرة، التي تستجيب لخصوصيات الأسواق المحلية والسياحية.كما يوفّر فرصة للمستهلكين من تونسيين وأجانب وللمؤسسات والإدارات لاقتناء هداياهم بمناسبة نهاية السنة التي تشهد عادةً ذروة الإقبال على اقتناء الهدايا.