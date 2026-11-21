بحث وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية، نسيمة أرحاب، تقدم دراسة مشروع احداث مؤسسة تكوينية مشتركة بإحدى المناطق الحدودية، وتطوير التعاون في مجال توفير فرص تكوين لفائدة شباب البلدين في إطار التبادل، وذلك خلال لقاء عمل جمعهما على هامش مشاركة الوزير في أولمبياد المهن الإفريقية 2026.وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزرة، متابعة تنفيذ اتفاقية التوأمة المبرمة بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين التونسي والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد الجزائري، والاطلاع على مدى تقدم دراسة مشروع إحداث مؤسسة تكوينية مشتركة بإحدى المناطق الحدودية، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون في مجال توفير مواطن تكوين في إطار التبادل لفائدة الشباب في البلدين.وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير التشغيل والتكوين المهني الجانب الجزائري بنجاح تنظيم النسخة الثانية من أولمبياد المهن، مثمنا اعتماد إعلان وهران حول مستقبل المهارات في إفريقيا، باعتباره خطوة استراتيجية تعكس الإرادة الإفريقية المشتركة لبناء منظومة قارية متكاملة لتنمية المهارات والكفاءات.كما اعتبر أن الإعلان يؤسس لرؤية مشتركة ترمي إلى توسيع التعاون الإفريقي في مجالات تبادل الخبرات والاعتراف بالمؤهلات وتنقل الكفاءات وتطوير الشراكات المؤسساتية.ومن جهتها، أعربت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية عن تقديرها لمستوى التعاون التونسي الجزائري في مجال التكوين المهني، مؤكدة أن أولمبياد المهن يتجاوز كونه تظاهرة للتنافس في المهارات والحرف، ليجسد رؤية مشتركة لإفريقيا تؤمن بقدرات شبابها وتراهن على بناء شراكات واعدة ومستقبل تصنعه مهارات الشباب الإفريقي.وانتظم أولمبياد المهن الإفريقية 2026 بمدينة وهران الجزائرية من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، ويهدف إلى إبراز مهارات الشباب الإفريقي في مختلف الاختصاصات المهنية والحرفية، وتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بجودة التكوين المهني، بما يدعم قابلية تشغيل الشباب ويساهم في تطوير منظومة المهارات على المستوى القاري.