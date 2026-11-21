بلاغ مروري بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي
أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مباراة الجولة الثامنة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستجمع يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، انطلاقا من الساعة 14:30، بملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي.
وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:
أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير بالزهراء، بداية من الساعة 10:00 إلى الساعة 20:00، باستثناء القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.
ثانيا: تُفتح أبواب الملعب على الساعة 10:30، ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة.
ثالثا: يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة، وهي: مدخل الملعب من ناحية السريعة، ومفترق وادي مليان، ومفترق BSB، ومفترق نوبو.
رابعا: تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر VIRAGE وحاملي الاشتراكات PELOUSE، ويمكن الوصول إليه عبر:
- محوّل الملعب، ثم المدخل الرئيسي، فالانعراج يسارا في اتجاه المأوى الشمالي.
- مفترق نوبو، ثم مفترق القرية المتوسطية، فالانعراج يمينا في اتجاه المأوى الشمالي.
- تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر ENCEINTE + TRIBUNE وحاملي التذاكر PELOUSE، ويمكن الوصول إليه عبر:
- الطريق السريعة الجنوبية، ثم مفترق برج الوزير بالزهراء تحت الجسر، فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.
- الطريق الوطنية رقم 1، ثم مفترق شوشة رادس، فمفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.
- مفترق نوبو، ثم مفترق القرية المتوسطية، فالانعراج يسارا في اتجاه المأوى الجنوبي.
خامسا: دعت الوزارة كافة الجماهير الرياضية إلى إيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة، ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.
سادسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط، وذلك لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيين.
سابعا: أكدت وزارة الداخلية ضرورة احترام قانون الطرقات، بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص، والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
ثامنا: دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى تجنب استعمال الطريق الرابطة بين رادس والزهراء مرورا بمفترق فرحات حشاد (نوبو)، أثناء خروج الجماهير الرياضية.
كما دعت قاصدي المدينة الجديدة والياسمينات إلى المرور عبر محوّل سان جاك عوضا عن شوشة رادس، مع استحسان استعمال الطريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان بالنسبة إلى قاصدي الضاحية الجنوبية.
وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:
أولا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير بالزهراء، بداية من الساعة 10:00 إلى الساعة 20:00، باستثناء القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.
ثانيا: تُفتح أبواب الملعب على الساعة 10:30، ويُستحسن القدوم في أوقات مبكرة.
ثالثا: يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة، وهي: مدخل الملعب من ناحية السريعة، ومفترق وادي مليان، ومفترق BSB، ومفترق نوبو.
رابعا: تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر VIRAGE وحاملي الاشتراكات PELOUSE، ويمكن الوصول إليه عبر:
- محوّل الملعب، ثم المدخل الرئيسي، فالانعراج يسارا في اتجاه المأوى الشمالي.
- مفترق نوبو، ثم مفترق القرية المتوسطية، فالانعراج يمينا في اتجاه المأوى الشمالي.
- تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر ENCEINTE + TRIBUNE وحاملي التذاكر PELOUSE، ويمكن الوصول إليه عبر:
- الطريق السريعة الجنوبية، ثم مفترق برج الوزير بالزهراء تحت الجسر، فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.
- الطريق الوطنية رقم 1، ثم مفترق شوشة رادس، فمفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.
- مفترق نوبو، ثم مفترق القرية المتوسطية، فالانعراج يسارا في اتجاه المأوى الجنوبي.
خامسا: دعت الوزارة كافة الجماهير الرياضية إلى إيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة، ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.
سادسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط، وذلك لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيين.
سابعا: أكدت وزارة الداخلية ضرورة احترام قانون الطرقات، بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص، والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
ثامنا: دعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى تجنب استعمال الطريق الرابطة بين رادس والزهراء مرورا بمفترق فرحات حشاد (نوبو)، أثناء خروج الجماهير الرياضية.
كما دعت قاصدي المدينة الجديدة والياسمينات إلى المرور عبر محوّل سان جاك عوضا عن شوشة رادس، مع استحسان استعمال الطريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان بالنسبة إلى قاصدي الضاحية الجنوبية.
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