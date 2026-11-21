قررت المؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل، تنظيم مباريات جمال الأمهر العربية الأصيلة المولودة سنة 2024 والتي تم التثّبت من أوصافها، يوم 2 ديسمبر 2026 للأمهر الذّكور والإناث وذلك بالإسطبلات الوطنية بسيدي ثابت بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.وافادت المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل، مالكي هذه الأمهر، ان التسجيل يقتصر على تلك التي لم تشارك في مثل هذه المباريات، التي نظّمت بالإسطبلات الجهوية (رقّادة والمكناسي وبنقردان)، وذلك من خلال تقديم مطلب للغرض بمكتب الضّبط المركزي للمؤسّسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك قبل يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026.والمؤسّسة الوطنيّة لتحسين وتجويد الخيل (FNARC) هي مؤسسة عمومية تونسية تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومقرها في سيدي ثابت بولاية أريانة. وتعد من أبرز الهياكل العمومية التي تعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة برامج تنمية قطاع الخيل في تونس، من خلال تأطير المربين وإنجاز ومتابعة عمليات التحسين الوراثي ومسك دفاتر انساب الخيول فضلا عن المساهمة في تطوير رياضة الفروسية والفروسية السياحية وتمثيل القطاع لدى المنظمات الوطنية والدولية.